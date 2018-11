Stiri pe aceeasi tema

- Zi-eveniment pentru credinciosii ortodocsi din Romania: Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfintita in cadrul unei slujbe oficiate, in romana, dar si in greaca, de catre Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, si Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului…

- Echipajele pompierilor SMURD au acordat, pana acum, ingrijiri medicale unui numar de aproximativ 30 de persoane aflate la sfințirea Catedralei Mantuirii Neamului, dintre care doua au fost transportate la spital."De la inceputul misiunii și pana in prezent, echipajele pompierilor SMURD au acordat…

- Eveniment Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Mii de oameni au venit la slujba. Premierul Dancila a ajuns. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali sunt asteptati la eveniment Tweet Print Mail Premierul Viorica Dancila a ajuns, duminica, dimineata, in jurul orei 08.00,…

- Premierul Viorica Dancila a ajuns duminica dimineata, inainte de ora 9.00, la Catedrala Mantuirii Neamului pentru slujba de sfintire. Peste 2.000 de oficiali au fost invitati la eveniment, potrivit purtatorului de cuvant al BOR, Vasile Banescu, in imagini aparand si fostul premier Victor Ponta. Presedintele…

- Cateva mii de oameni sunt prezenți, duminica dimineața, pe esplanada din fata Catedralei Mantuirii Neamului pentru slujba de sfințire a altarului lacașului de cult. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali sunt asteptati, duminica, la eveniment. Premierul Dancila a ajuns,…

- Administratia prezidentiala a declinat invitatia facuta de Patriarhul Daniel facuta lui Klaus Iohannis de a participa duminica, 25 noiembrie, la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, transmite RomaniaTV.net. Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfintita duminica, iar in timpul Sfintei Liturghii…

