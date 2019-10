Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații in cazul maratoniștilor care au cazut intr- o prapastie din Piatra Craiului, astazi, in timpul unei competiții sportive. O femeie și un barbat care participau la Maratonul Pietrei Craiului (cu plecare și sosire in Zarnesti, jud. Brașov și traseu pe creasta Pietrei Craiului) au cazut intr-o…

