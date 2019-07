ISU Arad ia măsuri pentru codul portocaliu ARAD. Asa cum v-am informat deja, judetul Arad se afla sub cod galben de ploi si vijelii pana duminica la ora 18, iar dupa aceea intra sub cod portocaliu. Astfel, incepand de duminica seara pana luni dimineata, la ora 6, meteorologii au avertizat ca vom avea parte de intensificari puternice ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse torențiale și grindina. In contextul fenomenelor meteo periculoase ce se anunta, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a dispus cateva masuri. „La sediul ISU Arad, incepand de la ora 18.00 se va activa grupa operativa pentru monitorizarea și coordonarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si grindina care vizeaza mai multe judete din nordul, vestul si centrul tarii, care este valabila pana duminica seara, la ora 18.00, cand va intra in vigoare si un cod portocaliu valabil in vestul, sudul si sud-vestul tarii. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare cod galben valabila intre orele 12 si 18. Jumatate din tara ar urma sa fie afectata de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. “In intervalul menționat, in vestul, centrul și nordul țarii și local in…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU și cod galben de furtuna in ALBA, pana luni dimineața: intensificari puternice ale vantului, vijelii, grindina Atenționare COD GALBEN de furtuna a fost emisa pentru județul Alba, astazi intre 12:00- 18:00. O atenționare COD PORTOCALIU de vijelii a fost emisa in intervalul…

- Meteorologii au emis, sambata dimineața, avertizari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii in cele mai multe zone ale țarii, valabile pentru duminica, altele pana marți. Potrivit ANM, instabilitatea atmosferica se va menține pana in data de 11 iunie. Astfel, de sambata dimineata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina pentru județele Timiș, Arad și Bihor, valabila pana vineri la ora 6.00, anunța MEDIAFAX.Meteorologii avertizeaza ca incepand de joi, ora 22.00, pana vineri la ora 6.00,…

- Dupa cateva zile cu soare, pe cer se vor intoarce norii, astfel ca și ploile vor reveni. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi. Atenționarea vizeaza inclusiv județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara. Codul galben de ploi va intra in vigoare astazi, la ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atenționare cod portocaliu de vijelii pentru județul Bacau. Jumatate din țara este sub atenționare cod galben de ploi torențiale, grindina și vijelii, potrivit Mediafax.Potrivit ANM, in mai multe localitați din Bacau se vor semnala…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, atenționare cod portocaliu de ploi in județul Cluj. Alte trei județe din vestul sunt sub cod galben.ANM a emis atenționare cod portocaliu de ploi pentru județul Cluj, valabila in urmatoarea ora. Vor fi frecvente descarcari electrice,…