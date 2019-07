ISU Alba: REGULI privind utilizarea focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale. AMENZI Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a transmis o serie de reguli și prevederi generale pentru utilizarea focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscata și resturi vegetale. De asemenea, reprezentanții ISU Alba au prezentat și sancțiunile contravenționale pe care le risca cei care nu respecta masurile. Masuri care se impun pentru evitarea […] Citește ISU Alba: REGULI privind utilizarea focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscata și resturi vegetale. AMENZI in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Reguli din partea ISU Alba pentru prevenirea incendiilor la miriști, de vegetație uscata și la recoltarea cerealelor paioase Inspectoratul pentru Situații de Urgența Unirea al județului Alba, informeaza cetațenii județului cu privire la regulile de comportare in caz de incendiu la miriști,…

- Un pompier militar din Alba, Avram Mihai, a ocupat, pentru al doilea an consecutiv, pozitia secunda la competitia internationala ''Toughest Firefighter Alive - 2019'' (Cel Mai Puternic Pompier - 2019), desfasurata in Ungaria, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au intervenit joi, 27 iunie 2019, la un incendiu de vegetatie uscata, localizat in localitatea constanteana Sinoe, pe strada Almazului. ...

- Reprezentanți ai Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș, ai APIA și ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au adoptat, in regim de urgența, un plan de masuri privind actiunile de monitorizare a modului de respectare de catre fermieri a bunelor conditii agricole…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Unirea” al judetului Alba a primit, in dotare, doua noi ambulante SMURD de terapie intensiva - tip C, proiectate si construite in conformitate cu normele europene.

- Cod portocaliu de ploi abundente in Moldova, Muntenia si Oltenia Foto:Adriana Tudose / RRA - Arhiva. Întreaga Moldova, jumatatea de nord a Munteniei si a Olteniei, precum si sudul si estul Transilvaniei sunt sub cod portocaliu de ploi abundente, vijelii si grindina pâna…

- Mobilizarea continua in sprijinul sinistraților. Forțele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba intervin luni in zonele cele mai afectate de inundații din Rachita pentru inlaturarea efectelor negative. Forțele de intervenție au deplasat la fața…

- 'In primele patru luni ale anului 2019, echipajele Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea au intervenit in 1.737 misiuni. In luna ianuarie, ISU Vrancea a intervenit in 208 misiuni, in luna februarie in 406 misiuni, 647 de interventii s-au efectuat in luna martie si 426 de interventii…