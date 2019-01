Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN valabila in data de 14 ianuarie intre orele 02.00 ndash; 14.00. In acest interval, meteorologii anunta ca in zona Muntilor Apuseni, in nordul Carpatilor Orientali si local in zona inalta din vestul Carpatilor Meridionali, va ninge…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica la ora 11.00, doua mesaje de avertizare: o informare meteo valabila pentru toata țara, de ninsori moderate și vant valabila pana marți, dar și o atenționare meteo COD GALBEN de ninsori abundente și viscol in zona Munților Apuseni și in nordul…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, de ploaie ce se va transforma in lapovița și ninsoare, valabila incepand de luni, ora 12:00 și pana marți la aceeași ora. ANM arata ca la finalul acestui intervalul de timp, stratul de zapada va fi de 8 centimetri.„Vremea va fi inchisa.…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti, de ploaie ce se va transforma in lapovita si ninsoare, valabila incepand de luni, ora 12.00 si pana marti la pranz. ”Vremea va fi inchisa. Temporar in prima parte a zilei de luni (17 decembrie) va ploua, apoi ploaia se va transforma treptat…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente si viscol valabila in opt judete, incepand de sambata, ora 6:00, pana duminica, ora 12:00. De asemenea, peste 11.000 de pompieri, politisti si...

- O atentionare cod portocaliu de ninsori si viscol a fost emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila de sambata dimineata, in noua judete, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului ce vor afecta zone din 18 judete pana duminica…

- Potrivit informarii transmise de Administrația Naționala de Meteorologie, incepand din dimineața zilei de vineri, 16 noiembrie a.c., pana duminica, 18 noiembrie, in toata țara vremea va fi deosebit de rece, la munte vor fi ninsori și intensificari ale vantului, iar in zonele joase se vor semnala precipitații…

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politie si jandarmerie - sunt pregatite sa intervina in teren, in zilele urmatoare, in cazul producerii unor situatii de urgenta cu efecte asupra comunitatilor, avand in vedere informarea Administratiei Nationale de Meteorologie de vreme rea,…