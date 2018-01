Istvan Simicsko - In viata Armatei Ungare a inceput o modernizare de importanta istorica

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Brexit, statul britanic isi va lua sarcina, timp de cativa ani, sa plateasca agricultorilor subventii platite pana acum de UE, pana la crearea unui nou sistem national, a dat asigurari joi ministrul agriculturii. Agricultorii britanici primesc in fiecare an aproape 3 miliarde de lire (3,34 miliarde…

- Diana, fiica solistului de muzica ușoara Adrian Enache, a vorbit despre viața sa de acum. Diana Enache, fiica cantarețului de muzica ușoara Adrian Enache și a fostei sale partenere de viața, Corina , este studenta. Tanara a acordat un interviu pentru o emisiune de la Pro TV in care a vorbit despre școala,…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…

- Asia Express este o experienta unica pentru toate cele 14 vedete care au acceptat aceasta provocare. Aflati la mii de kilometri departare de casa, incercand sa se descurce cu doar un Euro pe zi, concurenții au inceput sa regrete ca au acceptat sa ia parte la cea mai mare aventura din viața lor.

- Adam Nemec se afla in vacanța in aceasta perioada alaturi de iubita sa Zuzana Kollarova, 24 de ani, cea care a fost Miss Univers Slovacia 2016. Atacantul a profitat de scurta vacanța primita din partea lui Vasile Miriuța și a cerut-o in casatorie pe frumoasa Zuzana. Viitoarea soție a lui Nemec a postat…

- Inchide ochii și gandește-te la o lista de acțiuni pe care ai vrea sa le faci in 2018. Sigur multe dintre ele se invart in jurul practicilor de mindfulness, a bucuriei de a avea mai mult timp la dispoziție pentru ceea ce conteaza sau simplificarea task-urilor zilnice. Odata cu amploarea de care se bucura…

- Asiguratorii din Romania au incasat 1,5 miliarde de euro Societațile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au inregistrat in primele noua luni ale anului prime brute subscrise (PBS) de 7,3 miliarde de lei, cu 6% peste aceeași perioada din 2016. PBS…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Mai multe fosile microscopice descoperite in Australia intr-o roca datata acum 3,5 miliarde de ani sunt cele mai vechi fosile descoperite vreodata pe Terra si reprezinta cea mai veche amprenta a unor microorganisme de pe planeta noastra, au confirmat oamenii de stiinta potrivit carora viata ar fi…

- Smiley este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania. Cu ocazia lansarii noului sa album, cantaretul a vorbit despre cea mai importanta femeie din viata sa. Atentie, nu este vorba de Gina Pistol, alaturi de care vedeta traieste o poveste de dragoste. A

- Smiley este un artist iubit de milioane de oameni si se pare ca ii merge din ce in ce mai bine si infloreste pe zi ce trece in cariera. De curand artistul a avut parte de o surpriza de zile mari din partea prietenilor, unde extrem de emotionant a oferit un interviu cu lacrimi in ochi.

- De cand a devenit mamica, Ilinca Vandici și-a intarit și mai tare valorile despre viața și incearca sa faca tot posibilul ca fiul ei sa fie un copil echilibrat, care sa știe sa aprecieze ceea ce are in jur. Ilinca Vandici nu vrea un copil rasfațat. Ilinca Vandici, la Gala Elle Style Awards 2017 Ca orice…

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot România a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot. Anuntul a fost facut de ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, care a explicat ca în 2018, peste 30 % din fondurile bugetare ale ministerului…

- In fata a 1.600 de jurnalisti rusi si straini, joi, 14 decembrie 2017, cu ocazia evenimentului televizat despre care se stie ca este deja o traditie a mandatului sau, presedintele rus Vladimir Putin a oferit telespectatorilor una din seria aparițiilor sale importante pe care le folosește pentru a-și…

- În numerologie, cifrele care se repeta au o însemnatate puternica, ele purtând o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important în numerologie.

- Qatarul va plati 8 miliarde de dolari (6,8 miliarde de euro) pentru achiziționarea a 24 de avioane de vinatoare Typhoon din Marea Britanie, au facut cunoscut autoritațile de la Doha dupa semnarea definitiva a acestui contract, duminica, de catre miniștrii apararii din cele doua țari, transmite AFP.…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Cum este cu relațiile de dragoste? Te-ai gândit vreodata de ce oamenii vor sa dețina controlul într-o relație? Parca ar fi vorba despre o lupta între parteneri, pentru putere, pentru a deține controlul, pentru a-l conduce pe celalalt, motivele

- Cultura japoneza difera in privinta mai multor aspecte de cea occidentala, una dintre cele mai importante trasaturi ale sale fiind importanta pe care o acorda ideillor de datorie si onoare. Conceptul de rusine cantareste greu pentru poporul japonez, asteptarile societatii fiind de mare importanta. Acest…

- A apus vremea romantismului si a povestilor de dragoste. Da, ne-am nascut poeti, visatori si maestri in condei, dar ratele la banca au pus in umbra emotiile de la starea civila sau de la biserica. E adevarat, cu jumatatea noastra mai buna mai putem ajunge la o intelegere, putem negocia o impacare cu…

- Bulgaria a irosit deja circa 2 miliarde de leva pentru edificarea guvernarii electronice si, cu toate acestea, nu a inaintat foarte mult. Estonia, care este lider european in ceea ce priveste guvernarea electronica, a ajuns la succesul sau cu fonduri de 20 de ori mai putine, cu modesta suma de 25 de…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vrea ca Piata Victoriei sa fie redenumita dupa Regele Mihai I, urmand sa propuna Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) un proiect de hotarare in acest sens."A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi in continuare far calauzitor…

- Artistul a anunțat ca mama lui, Sheila Farebrother, a murit luni dimineața, la varsta de 90 de ani, scrie antena3.ro. Citeste si Castiga intr-o zi cati altii pot face avea in cateva vieti: Cat primesc celebritatile in 24 de ore "Am vazut-o lunea trecuta și sunt șocat. Sa calatorești…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 18,1 miliarde de lei, cu 11,29% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MApN…

- Importanta istorica a Zilei Nationale a Romaniei a fost prezentata detinutilor aflati in custodia Penitenciarului Aiud printr-o activitate educativa desfasurata miercuri, 29 noiembrie, in Biserica asezamantului de detinere. Principalele momente ale proiectului au fost: slujba de Te Deum, o prelegere…

- Au jucat atat de bine, incat personajele pe care le-au intruchipat i-au marcat pe viata! Cinci mari actori au devenit obsedati de rolurile cu care s-au confundat si chiar au luat-o razna in cele din urma. Rolul Mantuitorului a schimbat complet viata celebrului actor Robert Powell, astazi in varsta de…

- Fostul senator Daniel Savu a facut o serie de declaratii pe marginea vizitei presedintelui Iohannis la Ploiesti cu ocazia dezbaterii “Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire”. Savu considera ca Iohannis s-a folosit de acest eveniment important pentru a da semnale de rafuieli cu PSD-ul, guvernul…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul liberal Ovidiu Raețchi, a atras atenția asupra faptului ca, la ora actuala, pe fondul instabilitații politice de la conducerea ministerului Apararii, exista riscul ca niciun producator roman sa nu poata participa la programul de modernizare a Armatei,…

- Marea majoritate a romanilor (96%) considera ca este important sa citeasca foarte atent orice document inainte sa-l semneze, fie ca este vorba despre un contract pentru achizitia locuintei sau pentru vanzarea unor bunuri, despre un contract de credit sau despre contractul de munca, dar numai 67%…

- Chiar in centrul Caransebeșului se afla ruinele unei biserici medievale construite in secolele XIII-XIV și ale cimitirului acesteia, un valoros sit arheologic și arhitectural pe care municipalitatea dorește sa-l conserve in situ pentru a-l transforma intr-un important obiectiv cultural și turistic al…

- Iata de ce bunica ta e cea mai, cea mai! Așa susțin geneticienii. Bunica pe linie materna joaca un rol foarte important in viața copilului. Ea nu numai ca ii transmite cunoștințele și experiența necesara, oferindu-i dragoste, caldura și grija, legatura cu ea fiind mult mai profunda. Caci aceasta se…

- Doi tineri din Botosani au trecut prin cel mai urat moment din viata lor. Ce avea sa fie o zi de vis s-a transformat intr-un cosmar, dupa ce au fost lasati balta de formatia care trebuie sa le cante. Au aflat totul in timpul ceremoniei religioase.

- ​In Estonia serviciile de e-guvernare au ajuns atat de departe incat este nevoie de prezenta fizica la autoritati doar la casatorie, divort si la vanzarea unei proprietati, a povestit cel care a condus tara intre 2006 si 2016, Toomas Ilves, prezent la Bucuresti la evenimentul Microsoft Summit. In Estonia…

- Feli Donose, momente grele dupa operația de micșorare a stomacului. Artista a vorbit in direct la tv, despre ce a insemnat pentru ea cea mai importanta decizie luata in urma cu ceva timp și cum a afectat-o intervenția chirurgicala. Feli Donose a luat cea mai importanta decizie, aceea ce a-și micșora…

- A ajuns manechin din intamplare, la doar 14 ani, iar acum este cel mai bine cotat model roman de peste hotare. Este preferata de cei mai cunoscuți designeri din lume, apare pe copertile marilor reviste internationale, iar povestea ei de succes poate inspira tinerele care doresc sa porneasca pe acest…

- Luni seara, la 20:30, alegerile continua la Gospodar fara pereche! Probele gospodarilor devin din ce in ce mai serioase, fetele se intrec in mancaruri delicioase, iar fiecare este hotarat sa se casatoreasca. In timp ce Casian isi va cunoaste pretendentele inimii, Marin, Bogdan si Florin vor incheia…

- Un lant de restaurante din Australia, Mr. Burger, le ofera sansa clientilor sai sa castige burgeri gratis pe viata.Nu este o gluma, insa persoanele care vor sa aiba burgeri pentru tot restul vietii trebuie sa faca un lucru...sa-si schimbe numele de familie in Burger.

- Iar lectiile adevarate nu ni le ofera doar vreo carte sau vreo scoala, ci mai ales oamenii. Iar la finalul fiecarei lectii nedorite realizam ca, de fapt, am avut nevoie de ea. Pentru a ne cunoaste mai bine, pentru a ne analiza inca si inca o data, pentru a nu repeta greselile, pentru a pretui…

- Prezenta intr-un platou de televiziune, Carmen Serban a vorbit azi despre un subiect delicat din viata ei. Cantareata a facut dezvaluiri emotionante despre o persoana care a parasit aceasta lumea si care era cea mai importanta din viata ei.

- Un artefact excavat dintr-o epava de pe coasta Omanului este cel mai vechi exemplu de acest tip de instrument de navigatie. Discul de bronz de un diametru de aproape 20 de centimetri are peste 500 de ani vechime, fiind de origine portugheza.

- In Romania, nutritia este optionala, iar statul nu are un program national prin care sa combata una dintre cele mai grave situatii cu care ne confruntam, obezitatea. In unele scoli exista proiecte. Dar si acolo, nutritia e doar un optional.

- Totuși, unii oameni nu pun deloc preț pe acest sentiment de iubire pentru ca starea materiala este mai importanta pentru ei, scrie estisuperba.ro. Acești oameni nu se simt impliniți daca sunt iubiți, ci se simt extraordinar daca iși permit orice lucru material. Citeste si HOROSCOP: In aceste…

- Oamenii de stiinta au creeat o noua pastila care poate opri dezvoltarea diabetului de tip 2 si poate ajuta pacientii sa slabeasca, potrivit rezultatelor studiilor recente, scrie Daily Mail. Rezultatele unui...

- Catalin Burghel este pitestean, are doar 24 de ani, arata impecabil si este unul dintre participantii medaliat cu bronz la Culturism Romania, fiind participant al categoriei 180 cm in editia din 2017 a Campionatului National de Culturism si Fitness , desfasurat la Sibiu. Cu aceasta ocazie am avut…