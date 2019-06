Istvan Kovacs va arbitra meciul de deschidere a Campionatului European U21

Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs (34 de ani) va arbitra meciul de deschidere al Campionatului European U21 dintre Belgia și Polonia. Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, impotriva Croației U21. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania va fi puternic reprezentata la competiția continentala…

- Ediția 2019 a Campionatului European sub 21 de ani va avea loc in Italia și San Marino, in perioada 16-30 iunie. Meciul de debut va avea loc pe 16 iunie, de la ora 19.30, și le va aduce fața in fața pe Polonia și Belgia, grupari repartizate in Gurpa A. Cele 12 echipe calificate […] Source

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Croatiei, vicecampioana mondiala, si Tarii Galilor, din preliminariile EURO 2020 la fotbal, a anuntat site-ul oficial al FRF potrivit Agerpres. Partida va avea loc sambata 8 iunie, la Osijek, de la ora 16:00 (ora Romaniei). Cele…

- Selectionata de tineret a Frantei, viitoarea adversara a Romaniei la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, a invins la scor de forfait, 3-0, echipa similara a Belgiei, luni seara, intr-un meci amical jucat in localitatea

- In Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia, Romania, Grecia, Cehia si Polonia, majoritatea respondentilor sunt de parere ca destramarea Uniunii Europene este o "posibilitatea reala", in urmatorii 10 pana la 20 de ani, arata sondajul realizat de compania YouGov la comanda Consiliului…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei a decis schimbarea terenului de antrenament pe care reprezentativa U21 urma sa se antreneze pe perioada desfasurarii Campionatului European de fotbal din Italia si San Marino, din cauza gazonului care nu se prezinta

- Excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor europeni, potrivit unui studiu publicat vineri, relateaza AFP. Soferi din 11 tari europene (Franta, Germania, Belgia, Spania, Marea Britanie, Italia, Suedia, Grecia, Polonia, Olanda si Slovacia) au fost chestionati in privinta obiceiurilor…

- In anul 2017, in UE au fost produse aproximativ patru milioane de tone de ciocolata, in valoare de 18,3 miliarde de euro, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre, Germania a produs cea mai multa ciocolata (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul productiei de…