"Din analizele facute de noi, in zona ASE, dar si de alte institutii, ar rezulta cam trei domenii in care noi am putea sa devenim competitivi. Si aici, pe prima pozitie, avem IT-ul. Avem specialisti foarte buni. Avem doua specializari puternice: automatica si cibernetica. Sunt foarte cautati, foarte bine pregatiti si apreciati in piata absolventii nostri - si cei de la Politehnica si cei de la cibernetica, din toata tara.

Ar mai fi un al doilea domeniu: turismul. Poate constitui un domeniu prioritar (....) Este clar ca noi avem ce arata lumii, insa e o problema legata de infrastructura.…