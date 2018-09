Stiri pe aceeasi tema

- Istoria mai multor medalii Nobel a fost una aventuroasa: dizolvate in acid pentru ca nazistii sa nu puna mana pe ele, scoase la licitatie, confiscate de autoritati sau pur si simplu pierdute. Prezentam mai jos cateva dintre uimitoarele povesti care au avut ca protagoniste ravnitele medalii Nobel.

- Inventatorul și dezvoltatorul sistemelor TimeWaver , Marcus Schmieke, s-a nascut in 1966, in Oldenburg, Germania. A studiat fizica și filosofia la Hanovra și Heidelberg și acolo a dezvoltat viziunea de a explora interacțiunea dintre materie și conștiința. [caption id="attachment_310630" align="alignleft"…

- Copiii care petrec mai mult de doua ore zilnic in fata ecranelor au capacitati cognitive mai slabe decat cei care se expun limitat, este concluzia unui studiu publicat joi in revista britanica Lancet Child and Adolescent Health, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . Studiul, condus de cercetatori canadieni…

- Supranumit si Captain Cyborg, profesorul Kevin Warwick este unul dintre cercetatorii care au marcat evolutia omenirii, fiind asezat de Institutul de Fizica al Marii Britanii, in randul celor 7 genii ale stiintei, alaturi de Galileo Galilei, Einstein, Marie Curie si Nobel.

- „Reconstituirea”, filmul-reper al cinematografiei romanesti, a fost proiectat duminica seara la Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov. George Mihaita, Vladimir Gaitan si Ileana Popovici au vorbit despre felul in care au ajuns sa joace in film, despre cum s-a hotarat Lucian Pintilie sa ii aleaga:…

- O scrisoare a lui Albert Einstein si a sotiei sale Elsa, scrisa in plin asediu nazist si in aceeasi zi in care fizicianul de origine evreiasca a renuntat la pasaportul german, a fost vanduta la licitatie pentru 25.000 de dolari intr-o sesiune organizata de casa Nate D. Sanders din Los Angeles.…