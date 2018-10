Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Stelian Tanase va susține la Suceava conferința intitulata ”Monarhia și Marea Unire”. Evenimentul va avea loc la Muzeul de Istorie in data de 5 octombrie incepand cu ora 11. Cu acest prilej Stelian Tanase iși va lansa și cartea ”Dinastia” scrisa impreuna cu Elena Vijulie prezentarea urmand…

- Evenimentul va avea loc in Amfiteatrul de la Colegiul National "Costache Negruzzi" Iasi, incepand cu ora 10:00, si in Amfiteatrul de la Colegiul National Iasi, incepand cu ora 13:00. „Lectia de istorie" va fi sustinuta de istoricul Sorin Iftimi. Moderatorul evenimentului este jurnalistul Nicolas Don,…

- Proiectul inedit propus de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire – autobuzul-expozitie Centenar Calator – va fi lansat joi, 20 septembrie, la ora 15, in centrul Zalaului. Prima stationare a expozitiei mobile va fi pe platoul de marmura, acolo unde…

- “O natiune care nu-si cunoaste istoria nu are viitor.” Anul acesta, la 1 decembrie, se implinesc 100 de ani de la faurirea Romaniei Mari. In fiecare an, Radio Romania Regional iti prezinta cel putin 100 de motive sa spui ”Eu aleg Romania”. Am vizitat 100 de locuri de vis din Romania. Am redescoperit…

- Atancatul Harlem Gnohere, 30 de ani, a marcat duminica seara o "dubla" in meciul FCSB - Poli Iași, 4-0, si a ajuns la 40 de reusite in doar 92 de meciuri jucate in Liga 1. FCSB nu trebuie sa mai caute atacant! Il are pe Harlem Gnohere, acesta face senzație la fiecare meci in care e trimis pe teren de…

- In dupa-amiaza zilei de joi, 2 august, la Falticeni s-a desfasurat a doua etapa din proiectul expozitional si concursul pentru elevi "Marea Unire. Unitate prin Arta". Manifestarea, organizata de Muzeul de Arta "Ion Irimescu" Falticeni, Muzeul de Istorie din ...

- Cand ti se aliniaza astrele si te trezesti ca tot, dar tot Universul lucreaza impotriva ta, nu iti ramane decat sa ridici din umeri si sa accepti „furtuna perfecta“ impotriva careia nu mai ai nimic de facut. Noua, destinul ne-a dat ceva diferit. Ne-a oferit pe tava, din generozitatea lui Liviu, „imbecilul…

- Duminica, 29 iulie 2018, la ora 17:00, cu ocazia Zilei Imnului Național, artistul Nicolae Voiculeț va interpreta la nai Imnul Național al României, în satul Marișel din județul Cluj, la Observatorul Astronomic BITNET. Pentru prima oara în istorie, Imnul Național al României…