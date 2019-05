Stiri pe aceeasi tema

- Aproape in fiecare moment, cu toții facem diverse alegeri, dar viața noastra nu depinde de fiecare alegere pe care o facem. Și, totuși, alegem. Face parte din viața. Atunci, daca e atat de simplu, cand urmeaza un moment așa de important, precum alegerile, de ce sa nu alegem, de ce sa nu mergem la vot?…

- In perioada 2-9 iunie, Teatrul Municipal Baia Mare organizeaza cea de-a XXVI-a editie a Festivalului de Teatru ATELIER, cel mai vechi festival international de teatru din Romania, a carui prima editie a avut loc in anul 1992. Este primul festival care a creat in Romania un cadru propice pentru afirmarea…

- Arhitectii si designerii din Romania sunt invitati sa-si dea frau liber creativitatii in cadrul unui concurs organizat de Top Casa – „Sketch to Reality Awards”. Prin aceasta initiativa, Top Casa vrea sa promoveze a creativitatea, excelenta si profesionalismul in randul comunitatii…

- Colega noastra, Raluca Daria Diaconiuc, a obținut premiul „Cu onestitate despre saracie”, la cea de-a II-a ediție a proiectului Journalism-prize goes international 2018-2019, a carui ceremonie de premiere a avut loc astazi la București. Premiul i-a fost oferit la categoria „Educarea și mobilizarea…

- Pasionatii de vinuri se vor putea bucura la acest sfarsit de saptamana de a patra editie a festivalului „Vin la munte”. 40 de crame isi vor prezenta publicului cele mai bune vinuri, in numar de peste 350 din Romania, dar si din tari precum Georgia, Armenia sau Grecia. „Cel mai frumos…

- Coalitia Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) a lansat o campanie de informare privind vaccinarea: „Initiativa pentru viitor”. Reprezentantii pacientilor sustin ca preventia si imunizarea sunt extrem de importante.

- 500 000 euro pentru proiecte care schimba Romania. „OMV Petrom lanseaza pe 2 aprilie a doua ediție "RO SMART in Țara lui Andrei” ► 500.000 euro finanțari pentru proiecte SMART in cadrul celei de-a doua ediții a competiției naționale de proiecte „RO SMART in Țara lui Andrei”, proiect inițiat de…

- Continuam cu cel de-al treilea episod din raspunsul/informarea transmisa de Floare Gaftone, petiționarilor Ioan Pop/Andrei Gansac, dar și municipalitații, consilierilor locali, dar și Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud. In continuarea documentului, Floare Gaftone incearca sa arate, prin exemple…