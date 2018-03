Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Ultimul concurs de schi din acest an le-a adus sportivilor covasneni satisfacții imense, aceștia ocupand locuri fruntașe la cele trei probe din concurs. Tinerii schiori covasneni, membri ai Palatului Copiilor din Sfantu Gheorghe și ai Clubului Copiilor Intorsura Buzaului, insoțiți de catre profesorii…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, va invita sa participați in perioada 24 – 25 martie 2018 la turneul de fotbal pentru copii din Sfantu Gheorghe.Turneul se desfașoara la Baza Hokey Club și sala de sport Szabo Kati 2 din Sfantu Gheorghe, la 6 categorii de varsta:…

- Meciul dintre echipele Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si FC Voluntari, programat pe 19 martie in cadrul fazei play-out a Ligii 1 de fotbal, care marcheaza debutul echipei covasnene pe propriul stadion, se va disputa cu casa inchisa. Conducerea clubului din Sfantu Gheorghe a mentionat miercuri, pe o pagina…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- Bibliotecarii pasionati de ciclism din tara si-au propus ca anul acesta sa exploreze Dobrogea pe doua roti, dupa ce anul trecut participantii la proiect au facut turul mai multor biserici fortificate din Transilvania. Initiatorul proiectului, Kiss Laszlo, bibliotecar la Liceul „Mikes Kelemen” din Sfantu…

- Aproape jumatate dintre angajatii Spitalului Judetean de Urgenta „dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe vor beneficia de majorare salariala, incepand cu data de 1 martie, iar pentru asigurarea banilor necesari, fondul de salarii va trebui majorat cu aproximativ doua milioane de lei, precizeaza conducerea…

- Un nou hotel, cu camere moderne, sali de conferințe și secție wellness, a fost deschis, recent, la Sfantu Gheorghe, și aparține Eparhiei Reformate din Ardeal. Unitatea cuprinde, in afara structurii de trei stele, camere de doua stele, ce vor fi destinate studenților de la Universitatea „Sapientia” și…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- Aflata la granița cu județul Brașov și strabatuta de doua drumuri naționale intens circulate, comuna Chichiș ofera un potențial deosebit pentru investitori, autoritațile locale fiind gata sa ajute orice afacerist care ar dori sa inițieze o activitate economica in zona. Locuit inca din Epoca Bronzului,…

- „Avem o agenda bogata pe care (…) o dedicam cu drag MARII UNIRI, la implinirea a 100 de ani ai sai, neuitand ceea ce stramoșii noștri au realizat in acest sens de – a lungul veacurilor!” – președinta Fundației, prof. ing. Maria Peligrad Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a anunțat ca toate…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Ansamblul Muzeului National Secuiesc din Sfantu Gheorghe va intra anul acesta intr-un amplu proces de reabilitare si modernizare, lucrarile urmand sa fie cofinantate din fonduri europene, a declarat marti, directorul institutiei, Vargha Mihaly. Potrivit acestuia, proiectul vizeaza, printre altele,…

- Societatea Naționala de „Cruce Roșie” din Romania, filiala județului Covasna, recruteaza voluntari, in orașul Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții „Crucea Roșie”- Covasna, procesul de selecție se desfașoara in perioada 1 februarie – 3 martie a.c., fiind adresat in principal…

- In județul Covasna tradițiile nu pier și valorile romanești sunt transmise din generație in generație. O dovada in plus sunt cele doua șezatori ale sitenilor, derulate la sfarșit de saptamana, una cu vechime, la Sita Buzaului, și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Primarul comunei…

- Extinderea Unitatii de Primiri Urgente (UPU) si construirea unui heliport se numara printre prioritatile din aceste an ale conducerii Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, pentru AGERPRES, managerul institutiei, Andras Nagy Robert. Potrivit acestuia, primul proiect vizeaza…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Inființat in urma cu peste un deceniu, Corul „Ecclesia” al Catedralei Ortodoxe din Sfantu Gheorghe este un cor mixt, format și coordonat de oameni ce iubesc muzica și il iubesc pe Dumnezeu. Prin glasurile lor și prin repertoriul bine ales, membrii Corului transpun in muzica trairile enoriașilor la sfintele…

- Intretinerea si repararea drumurilor si trotuarelor se afla pe primul loc in topul celor mai importante probleme carora autoritatile locale din Sfantu Gheorghe ar trebui sa le acorde atentie in acest an, releva un sondaj de opinie realizat de Primaria municipiului. Potrivit acestuia, pe urmatoarele…

- Spectacolul documentar intitulat „Chipul din oglinda apei”, realizat de Teatrul Independent „Osono” poate fi vazut duminica, 11 februarie (a.c.), Sfantu Gheorghe. Spectacolul a fost prezentat de mai mult de 500 de ori, pe 3 continente, in 24 de țari și 175 de orașe. Producția a reprezentat Romania…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- Reprezentantii Avocatului Poporului saluta demolarea „zidului berlinez” din Sfantu Gheorghe, respectiv a unui gard din beton ce delimita, partial, cartierul romilor de restul orasului. „Ma bucur sa aud ca s-a solutionat aceasta situatie ce a avut ca obiect asa zisul ‘zid berlinez’. La data la care noi…

- Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții C.S. „Alpin”, competiția s-a desfașurat in Poiana Brașov și a facut parte din calendarul național de competiții organizate sub egida Federației Romane de Schi Biatlon, avand la start peste 100 de copii de la diferite cluburi din intreaga țara. „Sportivii…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Da. Ne aflam in Anul Centenar – un an special, deosebit, sfant, plin de sacru si simbol, plin de istorie, cultura, civilizatie si spiritualitate. Si, astfel trebuie sa si ramana!… Spuneam ca este un an plin de sacralitate, sfintenie si simbol!… Unul dintre aceste simboluri sfinte, sacre, perene si…

- Comorile lasate de stramoși sub forma jocului, dansului și portului popular nu pier, in județul Covasna, nici macar la oraș. Dovada sta șezatoarea intitulata „Femeile din Ținutul Caciularilor cos ie”, inițiata de Alexandra Pintrijel Hagiu, manifestare care a ajuns, sambata, la Sfantu Gheorghe, reunind…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa TAM a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Despre…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca, in aproximativ doi ani, ar putea incepe lucrarile la drumul de centura, ce va fi realizat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „Daca cei de la Compania Nationala se tin de promisiuni si putem merge inainte,…

- Intrat deja in tradiția covasneana, Balul Portului Popular de la Sita Buzaului care a avut loc sambata, 20 ianuarie a.c., organizat pentru al 6-lea an consecutiv la Caminul Cultural din localitate, a adunat laolalta peste 400 de romani de toate varstele din județ și din imprejurimi, care abia au așteptat…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Fosta campioana olimpica la gimnastica Ecaterina Szabo, nascuta in localitatea Zagon din Covasna, va fi sarbatorita luni, la Sfantu Gheorghe, cu prilejul implinirii varstei de 50 de ani, a anuntat joi administratia judeteana. Evenimentul va avea loc de la ora 18,00, la Teatrul „Tamasi Aron” din municipiu,…

- Peste 1500 de persoane au participat, pe tot parcursului anului trecut, la evenimentele organizate de catre Cercul de Alergare „Gall Lajos” din Sfantu Gheorghe. Sportivi de performanța sau amatori, copilași care abia au invațat sa mearga, sau veterani, cu toții au raspuns incantați chemarii catre sport.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca municipalitatea nu poate tine pasul, in ce priveste parcarile, cu ritmul de crestere a numarului de masini. Renuntarea la spatiile verzi in favoarea parcarilor nu reprezinta o solutie, iar parcarile supraetajate sau subterane sunt…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca scaderea impozitului pe venit cu sase procente va afecta semnificativ bugetul local pe anul 2018, iar pe primul loc pe „lista de sacrificii” vor fi investitiile. „Va pot spune ca va trebui sa strangem cureaua peste tot, pentru ca…

- Reabilitarea Cimitirului Eroilor din Sfantu Gheorghe, unde sunt inhumati ostasi din 12 tari cazuti in timpul Primului Razboi Mondial, este unul dintre proiecte propuse a fi materializate in acest an, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, a declarat pentru AGERPRES, prefectul…

- O serie de evenimente cultural-artistice dedicate celebrarii Zilei Culturii Romane vor avea loc incepand de sambata, 13 ianuarie și pana luni, 15 ianuarie, intr-o cafenea din Sfantu Gheorghe. Lansari de carte, acte artistice, dezbateri și nu numai, vor avea loc, in perioada amintita, in Cafeneaua „Szimpla”…

- Cinematograful „Arta” din Sfantu Gheorghe, care aniverseaza luna aceasta un an de functionare, va marca Ziua Culturii Romane printr-o serie de proiectii de filme romanesti. Organizatorii evenimentului au precizat, miercuri, ca printre lung-metrajele programate se regasesc atat pelicule care au mai rulat…

- Spectacolul „Remember Cenaclul – Adrian Paunescu”, un proiect de suflet, pentru suflete, inițiat de Andrei Paunescu, fiul marelui poet, va fi adus in dar covasnenilor duminica, 14 ianuarie 2018, de la ora 15.00, la Sala Sporturilor „Kati Szabo” din municipiu. Minunata manifestare culturala, avandu-l…

- Programul național de reabilitare termica pare sa se fi blocat in județul Covasna. Fie din cauza birocrației stufoase, fie din cauza lipsei de interes a oamenilor, ori din cauza ințelegerii deficitare a beneficiilor pe care le poate avea depunerea unei astfel de cereri de finanțare, cu mai puțin de…

- „Azilul de noapte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” si „Frumoasa din padurea adormita” se numara printre premierele pe care Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe le va prezenta in acest an, a declarat pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Anna Maria Popa. Potrivit acesteia, 2018 va marca…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe ofera, in lunile ianuarie și februarie (a.c.), ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Centrul „Prevent” a fost deschis in municipiul reședința de județ in urma cu apoximativ șapte ani, de catre soții…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- Cei mai buni sportivi covasneni au fost premiați joi, 21 decembrie a.c., in cadrul Galei Sportului Covasnean desfașurata la Sala Sporturilor „Szabo Kati” din Sfantu Gheorghe. Cincisprezece sportivi, patru echipe și unsprezece antrenori au fost premiați joia trecuta, in cadrul unei festivitați anuale,…

- In anii 1938-1940, in Sf. Gheorghe, in actualul local al Colegiului National „Mihai Viteazul”, a funcționat Centrul de Pregatire a Strajerilor. Din articolul Activitatea desfasurata de Centrul de initiere al organizatiei „Straja tarii” din Sf. Gheorghe reflectata in Buletinul Astrei al Despartamantului…

- Soarta este cruda cu unii oameni. Iar alții, pur și simplu nu știu cum sa fructifice oportunitațile care li se ivesc, trezindu-se in situații ce par a nu avea ieșire. Sunt persoane pe care eșecul le ingenuncheaza, rapindu-le forța de a se redresa, voința de a-și depași problemele și speranța ca vor…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…