Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct SRI Florian Coldea ar urma sa se lanseze politic pe 26 ianuarie, de ziua lui Nicolae Ceausescu, a afirmat duminica, la Romania TV, consultantul politic Cozmin Gușa. Potrivit acestuia, Coldea vrea sa foloseasca partidul USR dar și pe Dacian Cioloș sa se razbune pe președintele…

- Secretarul general al nou-inființatului partid al lui Dacian Cioloș, PLUS, este fiul unui fost ofițer de Securitate, susține coordonatorul Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului, istoricul Marius Oprea. Toți fondatorii Partidului Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), asa cum apar pe…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) face un apel public pentru strangerea de informații relevante privind incalcari ale drepturilor și libertaților fundamentale in cazul tentativelor de trecere a frontierei in perioada 1947-1989. Așa cum se știe,…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, in parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) organizeaza in perioada 16-20 noiembrie Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) in parteneriat cu Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia (MNUAI) organizeaza Expoziția REPRESIUNEA COMUNISTA IN ROMANIA (1945-1965) – NUMITORUL COMUN: MOARTEA. Vernisajul va avea loc in ziua de vineri, 16 noiembrie…

- Muzeul National al Unirii din Alba Iulia gazduieste vineri, 16 noiembrie, de la ora 17.30, vernisajul expozitiei “Represiunea comunista in Romania (1945-1965). Numitorul comun: moartea”, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Unul dintre…

- Alexandru Vișinescu a murit la 93 de ani, transmite Digi24 . Torționarul condamnat la 20 de ani de inchisoare, pentru crime impotriva umanitații, comise in timpul comunismului, fusese operat luna trecuta. Conform Digi24, in mod oficial, acesta suferise un accident in penitenciar, deși ar fi existat…