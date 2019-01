Sean Paul X Stefflon Don lanseaza „Shot & Wine”

Sean Paul, legenda dancehall, profita la maximum de inceputul acestui an si lanseaza „Shot & Wine”, o colaborare neasteptata cu Stefflon Don, care va ridica mercurul in termometre si va deveni imnul fiecarei seri in club. „Shot & Wine” calca pe urmele celor mai recente hit-uri semnate Sean Paul –… [citeste mai departe]