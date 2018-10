Istoricul Bisericii Sf. Dumitru“ din satul Dunareni, judetul Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii Scolii Gimnaziale "Grigore Moisil" Navodari au sarbatorit intr un mod inedit ldquo; Ziua Internationala a Educatiei" 5 octombrie .Cu bucurie si entuziasm, profesorii si elevii nostri au marcat anul acesta momentul aniversar dedicat educatiei printr o actiune comuna, demna de o zi atat de importanta:…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un saivan din localitatea Visina.Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 4 subofiteri. Nu sunt victime omenesti sau animale ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe strada IL Caragiale din municipiul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Potrivit ISU Dobrogea, sunt doua persoane ranite, neincarcerate si constiente. La fata locului intervin cadrele medicale de la…

- Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 150 mm, de pe strada Rezervoarelor, din localitatea Independenta, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 07 septembrie 2018, in intervalul orar 09,30 16,00.Vor fi afectati de lipsa…

- Dobrogea a intrat in componenta statului roman pe 14 noiembrie 1878, dupa incheierea Razboiului de Independenta si ca urmare a tratatelor de pace de la San Stefano si Berlin. Inca din startul instalarii sale, administratia romaneasca a demarat reforme si a initiat legi care sa scoata judetele Constanta…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza in comuna Aliman din judetul Constanta. Din primele informatii, se pare ca flacarile au cuprins un grajd plin cu furaje.Pompierii constanteni intervin in aceste momente pentru a lichida incendiul. ...

- In prima jumatate a veacului al XIX lea, vechiul oras antic Tomis devenit in era bizantina Constantia si sub stapanire otomana Kustenge Kiustenge, Kostence, Kustendje alte forme a fost la un singur pas de disparitie. Vremurile erau extrem de tulburi, Dobrogea era ravasita de sangeroasele razboaie ruso…

- In urma materialului publicat in cotidianul ZIUA de Constanta, reprezentantii de la Apele Romane s au deplasat in cursul zilei de marti, 24 iulie, pentru a igieniza zona canalului de sub podul care face trecerea catre Satul de Vacanta. Imaginile prezentate cu mormanele de gunoaie au motivat autoritatile…