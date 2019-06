Istorici bulgari: Noile manuale de istorie nu prezintă adevărul legat de comunism Istorici bulgari protesteaza împotriva prezentarii neincisive, în opinia lor, a continutului si a lipsei de suficiente realitati despre regimul comunist, în cele cinci manuale de istorie pentru clasa a X-a, care candideaza pentru aprobare la Ministerului Învatamântului si Stiintei de la Sofia, scrie rador care citeaza 24chasa.bg.



În urma semnalelor profesorilor, a avut loc o întâlnire cu editorii, la minister. Experții au cerut autorilor sa aiba în vedere observatiile facute, în masura în care sunt de acord cu acestea. Pâna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

