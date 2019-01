Stiri pe aceeasi tema

- Inca un an se ispraveste, dar nu unul ca oricare. Istoria a fost, sau ar fi trebuit sa fie mai mult ca oricand, oxigenul respiratiei fiecarui cetatean roman. In an Centenar aflu de la o absolventa de clasa a XII-a ca Regele Ferdinand este trecut in manuale vag, “la si altele”, iar Regina Maria, aproape…

- De-a lungul carierei de antrenor in strainatate, Cosmin Olaroiu (49 de ani) a antrenat multi fotbalisti cu nume, dar niciunul nu i-a produs o impresie atat de buna precum Alex Teixeira (28 de ani), mijlocasul ofensiv brazilian pe care-l are acum sub comanda in China, la Jiangsu Suning.

- Razvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, a creat deja o echipa caștigatoare in Grecia, scrie gsp.ro.Antrenorul in varsta de 49 de ani a atins cel mai repede 50 de victorii in istoria lui PAOK Salonic. A avut nevoie de numai 69 de meciuri. Luce jr. i-a depașit in acest top…

- Cristian Marian Olteanu, președinte PNL Sector 5, il acuza pe primarul sectorului 5, Daniel Florea, ca a inaugurat o statuie cu unul din fondatorii Romaniei, dar care nu poate fi recunoscut dupa portret.„Edilul ZERO al Sectorului 5, Daniel Florea, a inaugurat o statuie denumita Regina Maria,…

- De Ziua Nationala a Romaniei, la 1 Decembrie 2018, Banca Nationala a Romaniei a introdus in circuitul numismatic o bancnota cu valoarea nominala de 100 de lei, reprezentand pe Regele Ferdinand si Regina Maria, Suveranii Marii Uniri, cu ocazia Centenarului acestui eveniment. Bancnota are fundalul albastru…

- Feli Donose a nascut pe 21 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa, careia vedeta i-a pus numele Nora Luna. Cele doua au fost externate din spital, iar interpreta le-a aratat tuturor de ce surpriza a avut parte atunci cand a ajuns acasa. Iubitul lui Feli a avut grija sa iși intampine fetele cum se cuvine,…

- In ultimii ani despre Aeroportul International Maramures (fost pana acum ceva vreme Aeroportul International Baia Mare) s-a vorbit mult, chiar daca a fost inchis o perioada de timp pentru lucrari de modernizare. A venit acum momentul sa redam si cateva date din istoria acestuia. Astfel, de pe site-ul…

- Un tanâr român în vârsta de 28 de ani, a murit joi, dupa ce a fost accidentat foarte grav în urma cu doua zile, pe via del Gomito, din localitatea italiana Bologna.