- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.…

- Lupta împotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la îmbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru România, într-o

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a declarat joi la un post tv angajat în lupta anti-NDA ca în sediul DNA i s-a oferit un târg: sa toarne trei lideri din PSD și un ministru greu.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca Parchetul General sa redeschida o ancheta care il vizeaza pe Gabriel Oprea, dupa ce judecatorii au admis o plangere formulata pe numele fostului vicepremier pentru abuz in serviciu, instigare la fals intelectual si instigare la abuz in serviciu. Plangerea…

- Judecatorii ICCJ au admis, marți, plangerea fostului secretar general adjunct al MAI Mihai Șova facuta impotriva fostului ministru Oprea, și a stabilit continuarea cercetarilor fața de fostul demnitar. „Admite plangerea formulata de petentul Sova Mihai impotriva ordonantei nr. 539/P/2016 din data de…

- "Coincidența, mai mult ca sigur, Congresul PSD (caruia eu, și nu doar eu, ii cautam inca rostul) are loc in luna in care se mplinesc 125 de ani de existența a social democrației romanești. Este important de spus ca inființarea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din Romania, din care faceau…

- "Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Progresele inregistrate de Romania in lupta anticorupție au fost din nou puse in pericol, saracia și inegalitatea sociala raman ridicate, iar creșterea economica mare a țarii, bazata pe consum, risca sa creeze condiții dure, a avertizat Comisia Europeana, in raportul sau de țara pe anul 2017, in cadrul…

- Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, dupa decizia instantei de a-l achita in dosarul in care era acuzat ca ar fi cerut bani pentru campania electorala, ca a fost o grea incercare, dar cu toate acestea nu este responsabilitatea politicienilor sa analizeze activitatea unei institutii din Justitie.

- Romania mai are de implementat doar cateva recomandari in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, nu trebuie sa se opreasca acum, sau sa mearga in directia opusa, a atras atentia joi, in cadrul unei conferinte de presa, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dupa ce s-a intalnit…

- Socialul-democratul Frans Timmermans, vicepreședinte al Comisiei Europene, a venit la București ca sa-și traga de urechi colegii de partid pentru ca se ocupa de justiție in loc de autostrazi, școli și spitale STOP Inaltul (și latul) oaspete i-a aliniat pe responsabilii de criza actuala și pe unii…

- Un numar total de 282 de deputati au votat in favoarea initiativei, in timp ce numarul minim necesar era de 226. Proiectul a fost pregatit de presedintie si ar urma sa mai fie supus unor amendamente substantiale. Presedintele Petro Porosenko a salutat imediat aceasta decizie. 'Fac apel la…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri, în cadrul prezentarii bilantului pe 2017, ca demersul de a lupta împotriva coruptiei a fost puternic contestata."Este un moment în care analizam ce am facut bine, analizam ce nu am facut bine, ce am…

- Situație inedita la Geneva: funcționarii ONU au declanșat luni prima greva in istoria organizației. Ei au protestat fața de recentele reduceri de salarii. Conflictul de munca a durat doar doua ore dar a fost suficient pentru a perturba o serie de intalniri ale secretarului general al Națiunilor Unite.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, ca anul trecut a fost unul dificil pentru lupta anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tanasescu, edtor online: Gabriela Badea)

- Cum a ajuns Laura Codruta Kovesi sa intruchipeze mitul femeii care s-a maritat cu justitia, sub binecuvantarea Statului de drept Metamorfoza luptei anticoruptie Cand se va face autopsia luptei anticoruptie din Romania, foarte probabil istoricii insarcinati cu aceasta munca vor ajunge la concluzia ca una…

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- "Ministru roman solicita demiterea procurorului, lupta anticoruptie amenintata", titreaza agentia Reuters, citata de Mediafax."Ministrul Justitiei din Romania a cerut, joi, ca procurorul sef anticoruptie sa fie demis pentru exces de putere, declansand proteste de strada si potential destabilizand…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a spus, in cadrul unei conferinte de presa, ca din punctul de vedere al partidului “se impune demisia ministrului de justitie care a dezonorat functia de ministru si profesionist al dreptului asa cum ii place sa pretinda ca este”.

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. "Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze…

- "Am vorbit despre presedintia romana la 1 ianuarie 2019, despre provocarile la care trebuie sa raspunda Romania", a spus Dancila. In schimb, Tajani a afirmat ca i-a cerut premierului ca guvernul de la Bucuresti "sa continue sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei".

- In care explic cu ceva haz, cred eu, ca ne credem in fata unui revolver si, de fapt, jucam ruleta ruseasca cu un automat. Indiferent cine are dreptate in lupta pro si anti DNA, pierdem pe termen lung cam tot.

- Intrebat daca sefa DNA ar trebui sa isi dea demisia, senatorul PSD a spus: 'Din punctul meu de vedere nu mai poate ramane in fruntea acestei institutii'. El a precizat ca nu se lasa impresionat de 'spovedaniile invinsilor', care au facut si ei parte dintr-un sistem care a distrus oameni, cariere,…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, el apreciind, totodata, ca procurorul sef DNA, Laura Codrusa Kovesi, nu mai poate ramane la conducere. „Noi am aflat ca…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatolahul Ali Khamenei, a descris corupția din Iran ca pe un "balaur cu șapte capete", cerand oficialilor iranieni sa lupte impotriva acestui fenomen și sa taie capul corupției care a rasarit in mijlocul administrației republicii islamice.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat miercuri ca presedintele Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, Aurel Vainer, si colegii acestuia l-au invatat cat de importanta este lupta impotriva intolerantei, rasismului, antisemitismului si a urii sociale. "Dumneavoastra…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Senatorul PSD Serban Nicolae s-a facut de ras la Euronews in timpul unui reportaj despre protestele romanilor si lupta anticoruptie sustinand ca activitatea DNA are legatura cu serviciile secrete si...

- Dupa ce a anunțat ca va cere recuzarea judecatorului Ionut Matei din completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care se ocupa de dosarul "Gala Bute", sustinand ca acesta este "omul" lui Florian Coldea, Elena Udrea iese din nou la rampa. Fostul ministru susține ca deși Florian Coldea și-a…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Programul de guvernare PSD-ALDE pe care urmeaza sa il implementeze cabinetul Vioricai Dancila are mai multe obiective la capitolul justitie, printre acestea "Cartierul pentru Justitie" sau alocarea de fonduri pentru sistemul de penitenciare, insa nu mentioneaza lupta anticoruptie. Pe de alta parte,…

- In timp ce la televiziunile aservite politicienilor penali protstatarii sunt jigniti la foc continuu, in presa internationala romanii din Piata Universitatii sunt elogiati pentru gestul lor de a proteja legile...

- GRECO, organismul anti-corupție al Consiliului Europei, a publicat un raport foarte critic la adresa Romaniei. In document se vorbește despre lipsa de progrese in lupta impotriva corupției. Parchetul General a reacționat și susține ca modificarile legislative au influențat negativ progresele din justiție.…

- Ideea nobila a luptei anticoruptie continua sa fie subminata de modul cum sunt instrumentate dosarele DNA. Un procuror care este urmarit penal pentru „inducerea in eroare a organelor judiciare si cercetare abuziva”, un dosar in care magistratii au constatat „neregularitatea rechizitoriului”, procurori…

- Curtea Suprema de Justitie (CSJ) a respins recursul in anulare depus de procurori in cazul ex-deputatei Valentina Cusnir care a declarat ca a fost batuta in noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, in centrul capitalei, transmite anticoruptie.md. Inculpatii din acest dosar, Petru Corduneanu, ex-sef al Directiei…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Festele purismului Cotitura din 1989 a oferit Romaniei, dupa decenii de civism atrofiat și moravuri pervertite, șansa revenirii la moralitate. Cum se sta astazi? Destui sunt cei care se considera în ordine. Ba chiar se flateaza cât de „ajunși" sunt, ei și cei apropiați. Numai…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Presedintele Rumen Radev a impus, marti, veto Legii anticoruptie si privind confiscarea averii dobandite in mod ilegal. El a promis ca va face asta si inainte de a fi adoptata legea, iar acum a precizat ca el contesta acest lucru in principiu si in integralitatea sa, potrivit Mediapool , preluata de…

- O bunica din Vaslui a solicitat judecatorilor sa emita un ordin de protectie impotriva celor trei nepoti minori pe care ii creste de mai multi ani. Motivul: bunica este terorizata de cei trei copii, care, afirma ea, se comporta brutal si o jignesc pentru ca refuza sa le mai ofere bani pentru a-si procura…

- Disparut in anul 2008 dupa retrogradarea din eșaloanele naționale, clubul de fotbal UMT a ramas drag timișorenilor in special pentru figura senzaționala facuta șapte ani mai devreme, cand promovase in Divizia A in ciuda tuturor previziunilor. O alta performanța mai puțin sonora din istoria formației…

- Fostul Combinat de Celuloza si Hartie, actualmente CELROM, a fost cea mai mare fabrica de carton ondulat din Oltenia si o perla a industriei mehedintene, iar dupa 1989 aici s-a dat o batalie la baioneta pentru fiecare actiune.

- Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ca raspuns la scrisoarea comuna a ambasadelor…

- La mai bine de 2.000 de ani de la venirea Mantuitorului pe Pamant apar mai multe dovezi despre cum s-a nascut religia crestina si Biblia. Doi cercetatori biblici au descoperit o copie originala au unui text vechi, care descrie invataturile lui Iisus fata de „fratele sau” Iacob. Geoffrey Smith si Brent…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a sustinut joi ca in ceea ce priveste modificarea celor trei acte normative care stau la baza sistemului judiciar nu este nevoie de avizul Comisiei de la Venetia, deoarece legile, asa cum au fost ele…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Un grup de producatori de carnati din Germania urmeaza sa ajunga marti in fata tribunalului pentru a incerca sa schimbe amenzile impuse in urma cu trei ani pentru ca ar fi fixat preturile pentru alimentul favorit al germanilor, potrivit AFP.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca "lupta anticoruptie va fi terminata" daca vor intra in vigoare actualele propuneri de modificare si completare a Codurilor penale, existand riscul de a ne intoarce in perioada de dinainte de anul 2004, "cand deciziile din dosare se luau la sediul…