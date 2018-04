Istoria cu Virgil – show-ul care s-a mutat de pe Youtube, direct pe TVR 1

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,5 milioane de vizualizari pe YouTube a strans noua piesa lansata de Delia la doar cateva zile de la lansare, chiar și așa, noua piesa nu a scapat de comentariile rautacioase cu care artista deja s-a obișnuit (iți aduci aminte de piesa “Da, mama” și de miile de reacții). Acum, internauții spun…

- Iți vine sa crezi ca au trecut mai bine de 10 ani de la cele mai amuzante (și de asemenea primele) videoclipuri la care ai ras pe internet? Deși accesul la internet nu era la fel de ușor ca in 2018, primele virale din Romania au strans milioane de vizualizari pe un YouTube la inceput.... View Article

- Un dj super cunoscut iși va duce pianul cu el intr-o peștera din Los Angeles pentru a compune acolo o piesa pentru planeta Pamant. Proiectul este noul documentar despre natura produs de National Geographic, iar Zedd, unul dintre cei mai cunoscuți dj la ora actuala va crea una dintre piesele ce contempleaza…

- Membru in departamentul de scouting al lui Dinamo, Danuț Lupu nu crede in proiectul fanilor pentru salvarea clubului, dar nici in posibila preluare a echipei a unui grup de investitori. "Am spus-o și o repet. La ora actuala cel mai bun cumparator pentru Dinamo e domnul Negoița. La vara mai vedem. Sincer,…

- LA ALT NIVEL… Virgil Ciulin, vloggerul vasluian care “preda” istoria in mediul online, s-a mutat in televiziune. Proiectul inceput de acesta pe YouTube a inceput sa fie difuzat, de aseara, pe TVR 1. Ideea face parte din strategia televiziunii publice de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. “Intr-o…

- Noul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, John Bolton, a colaborat cu firma de consultanta Cambridge Analytica intr-un experiment in care videoclipuri de pe YouTube le-au fost prezentate votantilor americani in functie de profilul lor „psihografic”, scrie The Guardian.Proiectul…

- Pasionații de teatru și cultura se pot bucura intre 26 și 30 martie de spectacole ce au uimit peste 8000 de spectatori. Proiectul “Serile Teatrului Studențesc” a inceput in 1997 din dorința de a evidenția ambiția, entuziasmul și munca studenților, iar inițiativa a avut-o un grup de studenți de la o…

- Denis de la The Motans știe sa faca cele mai tari surprize. Nu doar ca a venit și ne-a cantat in premiera noua lui piesa, “Jackpot”, dar ne-a adus și tricouri pe care ne-a indemnat sa le personalizam. Ce am raspuns noi? Normal ca am acceptat. Dar am așteptat sa facem asta dupa ce The... View Article

- Televiziunile nu sunt excluse de la a face gafe, iar cand acestea se intampla, ele sunt notate foarte rapid de spectatori și ajung imediat virale. Matinalul BBC de luni a fost intrerupt de un moment inedit pentru televiziunea britanica. O apariție neplanificata a intrerupt o discuție de la emisiunea…

- Ai prins vestea data in direct joi la Virgin Tonic? Maine dimineața triplam șansele de a caștiga 5.000EURO la CSAUD. Asta inseamna ca vineri, la Virgin Tonic, vom lua in direct la fiecare runda de CSAUD un numar triplu de participanți. Și asta nu este tot, vineri aducem la Virgin Tonic și o soluție…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- Proiectul viitoarei Arene Sportive elaborate de niște experți de la Guvern, dupa cum s-a exprimat liderul PDM, Vladimir Plahotniuc, nu este decat un video al unui proiect similar din Dunquerque. Acest proiect a fost publicat inca in 2014 pe Youtube.

- Beyonce, Justin Bieber și Selena Gomez sunt in top, dar cine-i numarul 1? Inainte sa dai scroll și sa vezi care sunt cele mai populare postari de pe Instagram din toate timpurile trebuie sa știi ca șase din primele zece au legatura cu o naștere sau un anunț privind o sarcina, ceea ce inseamna un...…

- Primul atelier organizat de Asociația Timișoara-Capitala Culturala Europeana in 2018 iși așteapta participanții. Aceștia vor invața de la traineri cu experiența ”Istoria la timpul prezent. Cum predam, cum invațam istoria?”. Proiectul are loc intre 23 și 25 martie și va fi urmat de practica, pe tot parcursul…

- Filipe Teixeira și-a petrecut cea mai buna perioada a carierei in Romania și se pregatește sa devina veteranul all-time al Stelei, cu un nou contract valabil pana la aproape 39 de ani. ...

- Nu mai e un secret ca Demi Lovato se intalnește atat cu barbați cat și cu femei. Mai presus de atat, cantareața a fost mereu deschisa in ceea ce privește relațiile sale și nu a negat niciodata acest lucru. In documentarul sau pe YouTube, “Simply complicated”, Demi și-a povestit viața cu fiecare aventura…

- Microsoft a anunțat “Inside Xbox” – o sesiune in direct lunara, de streaming, in cadrul careia se vor face anunțuri și se va pași in culisele echipei Xbox. Emisiunea va fi transmisa via Mixer, YouTube, Twitch și Facebook, va avea premiera pe 10 martie și in cadrul episodului se va discuta despre Sea…

- Luni, la 17:30, Andreea Remețan a facut o runda fulger de CSAUD, anunțata direct in transmisia live de pe pagina de Facebook Virgin Radio Romania. Trei ascultatori Virgin Radio Romania au intrat in direct pentru a da raspunsul de 5000EURO și niciunul nu a reușit sa spuna CSAUD la Virgin Radio Romania,…

- Intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018. Modificari pentru programul RABLA Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de Ordin de ministru…

- Primul meci de oina jucat in India a fost o partida demonstrativa gazduita de capitala New Delhi, cu sprijinul Federatiei Romane de Oina, al carei presedinte este constanteanul Nicolae Dobre.Acum cateva luni, am fost contactat de Narander Kumar din New Delhi , un pasionat al sporturilor cu mingea mica…

- In ultima vreme, Ferocris SRL s-a remarcat prin faptul ca solicita PUZ-uri pentru diverse suprafete din Iasi, iar apoi vinde terenurile unor dezvoltatori imobiliari. Una dintre cele dintre mai cunoscute tranzactii este cea din CUG, la Rond Vechi, unde Ferocris a vandut un teren de peste 2.200 mp lui…

- Autostrada A1 Sibiu-Pitesti, care ar trebui sa aiba 122 de kilometri lungime, ar urma sa coste 2,5 miliarde de euro si sa fie gata peste aproape 6 ani. Proiectul autostrazii vine si cu cateva semne de intrebare in legatura cu cele 9 arii naturale protejate pe care le va intersecta, cele 51 de case…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- In aceasta perioada, Primaria Iasi, prin Biroul de Comunicare, pune la bataie 250.000 de lei pentru doua contracte care vizeaza servicii pentru promovarea imaginii institutiei. Prestatorii de servicii au semnalat mai multe puncte indoielnice din caietele de sarcini.

- “My own way” este o piesa inregistrata de Amy Winehouse pe cand cantareața avea doar 17 ani și a fost lansata online de un producator londonez pe nume Gil Cang. Producatorul declara ca a scris cantecul impreuna cu James McMillan și a incarcat piesa pe YouTube. Piesa a fost inregistrata inainte ca Amy…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a dat din nou apa la moara celor care il considera indragostit de propria persoana. Atacantul portughez al lui Real Madrid a declarat recent ca adora sa se priveasca in oglinda. “Cred ca oricine trebuie sa se placa. Trebuie sa ai grija de tine, sa știi sa te apreciezi.…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Duminica a fost lansat noul Samsung Galaxy S9 in cadrul unei prezentari urmarite online simultan de aproape 700.000 de oameni via YouTube. Noile Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au fost introduse sub sloganul ”Do what you can’t”. Ambele terminale au un ecran Infinity, cu raport 18,5:9, dar și de un senzor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare in aceasta noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Duminica – 14 august 2005 – e o data magica in istoria Belgiei. O tara cunoscuta pentru bere, ciocolata, waffles, piatra de pavaj, diamante, French fries, midii si “muschi” – toata lumea-l stie pe Jean-Claude Van Damme… la toate acestea din 14 august s-a mai adaugata ceva care marcheaza istoria Belgiei:…

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, sambata, ca ii era dor de derby cu FCSB, mai ales ca pentru Dinamo are o miza importanta, calificarea in play-off-ul Ligii I."Normal trebuie sa fim increzatori ca jucam in fata propriilor suporteri, suntem Dinamo, echipa valoroasa si trebuie sa aratam asta…

- Istoria muzicii dance incepe in anii 70 cu Kraftwerk și muzica disco, dar in ultima vreme festivalurile au facut acest gen muzical sa explodeze. Cum a inceput toata distracția dance, imaginea discotecilor și mai apoi a festivalurilor masive precum Tomorrowland vor fi explorate și redate intr-un documentar…

- Zilele acestea Dua Lipa a spart unul dintre cele mai mari recorduri din istoria YouTube, dupa ce piesa “New rules” a atins pragul de 1,000,000,000 de vizualiari. Cantareața a impartașit acest moment unic din viața sa și pe Instagram, postand o fotografie din copilarie. I picked up the phone and found…

- Ne pare rau ca am ajuns sa facem comparția asta, dar asta e realitatea… Potrivit site-ului știrileprotv.ro, proiectul metroului din Drumul Taberei și proiectul rachetei Falcon Heavy (care a fost lansata ieri) au demarat aproape in același timp, mai exact in 2008. Lucrarile efective pentru metroul bucureștean…

- ”Baieții buni se duc in rai, baieții rai iți aduc raiul.” Se pare ca Julia Michaels a scapat de ”Issues” și pana la urma a ințeles cum sta treaba. Direct de pe coloana sonora a filmului ”Fifty Shades Freed”, care apare vinerea asta in cinematografele din Romania, ladies & gents, we have Ear Candy for…

- Primaria Gugești va construi o gradinița cu program normal și afterschool. Construcția va fi realizata de societatea Pamiro Construct, care a caștigat licitația organizata pe SEAP, pentru suma de aproape 1,1 milioane de lei. Proiectul consta in construirea unei gradinițe cu 2 corpuri de cladire.…

- Incident mai rar intalnit a avut loc pe 30 ianuarie, la Moscova, in studioului de radio „Komsomoliskaya Pravda”. Jurnalistul rus Maksim Sevcenko si istoricul Nicolai Svanidze s-au luat la bataie in timpul unei emisiuni, care era transmisa si in direct pe canalul de Youtube.

- Deși piesa “Despacito” a spart toate topurile anul acesta, avand și cel mai vizionat videoclip de pe YouTube, se pare ca la decernarea premiilor Luis Fonsi nu prea a avut noroc. Piesa Despacito a pierdut teren spre finalul anului, deși a fost nominalizata pentru “inregistrarea anului”, unde caștigator…

- Proiectul ”Alba Iulia Smart City 2018” se imbogateste cu o noua componenta destinata, in special, turistilor. Orasul va beneficia de tururi digitale de explorare urbana, prin intermediul aplicatiei mobile Questo.

- Te-ai prins ce se aude la Virgin Radio Romania, la cel mai tare concurs radio din lume? Super! Pana sa ne iei banii, in direct la Virgin Tonic, ar trebui sa ne și suni in direct pentru a ne spune CSAUD! Raspunsul tau poate fi luat in considerare doar daca il dai in direct la... View Article

- Nathan John Feuerstein are 26 de ani, e din America și a inceput sa faca muzica acum 8 ani. Let You Down a aparut in noiembrie anul trecut și se apropie de 20 de milioane de vizualizari pe YouTube. O aducem ca bombonica pentru urechi in Virgin Tonic. Daca exista cineva in viața asta pe... View Article

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Formand un cuplu și in viața reala, rapperul G-Eazy și cantareața americana Halsey au colaborat la o piesa care are deja succes in intreaga lume. Lansata pe 1 decembrie 2017, HIM & I se apropie de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube și ne canta povestea de dragoste dintre el și ea. It`s... View…

- In doar cateva zile de la lansare videoclipului “IDGAF” Dua Lipa poate spune ca a mai dat lovitura o data. Asta, cel puțin in Romania. Videoclipul e #1 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc. La nivel mondial, clipul “IDGAF” are deja 18 milioane de vizualizari. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al…

- Richard Colson Baker, cunoscut dupa numele de scena MGK sau Machine Gun Kelly, este un actor și un rapper american din Ohio. Are 27 de ani și s-a lansat in 2006. Home este o piesa aparuta in noiembrie anul trecut și are peste 45 de milioane de vizionari pe YouTube. Vine in colaborare cu X... View Article

- Ei bine, o alta companie isi asuma o sansa pe acest concept, cu o pereche de ochelari de soare inteligenti numiti ACE Eyewear. In timp ce Spectacle putea posta direct pe Snapchat, purtatorii ACE Eyewear pot folosi ochelarii pentru a transmite clipuri video și posta clipuri și fotografii pe Facebook,…

- Exista in prezent o generație de artiști pop care se ridica din ce in ce mai rapid și populeaza sfera muzicala internaționala cu hit-uri ce rup top-urile internaționale, strang milioane de vizualizari pe YouTube și strang o galagie de fani. Asta putem spune despre dinamica producțiilor din ultimii doi…