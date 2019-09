Istoria criptomonedelor. Cum a evoluat ideea de monede decentralizate?

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile iraniene au aprobat minarea criptomonedelor, dau au interzis utilizarea lor pentru platile domestice.Criptomonedele se bucura in continuare de sprijinul unui numar extins de persoane atrase de faptul ca aceasta forma de plata asigura anonimatul, de reglemnetarea si,

- Istoria universului. credit: NASA / CXC / M. Weiss Universul evolueaza, iar aceasta evoluție a universului, in ansamblul sau, iși va pune amprenta, decisiv, inclusiv asupra vieții pe Terra. Universul de astazi este diferit de cel de ieri. Deși diferențele sunt imperceptibile la scara umana, in timp…

- Pe lunga lista a celor care se arata sceptici în legatura cu planul Facebook de a lansa moneda electronica Libra s-a adaugat acum și Donald Trump care a pus câteva mesaje pe Twitter despre subiect. Trump spune ca nu are încredere în Bitcoin și alte criptomonede și crede ca ”sunt…

- Ideea proiectului DobrogeaAcademica, initiat de cotidianul ZIUA de Constanta si sustinut cu inima deschisa de comunitatea dobrogeana, are in spate o poveste foarte interesanta si... sentimentala. La jumatatea lunii mai, o echipa a cotidianului ZIUA de Constanta participa, la invitatia academicianului…

- Prima banca germana, Deutsche Bank, a anuntat duminica cel mai amplu plan de restructurare din istoria sa, prin care va suprima pana in anul 2022 circa 18.000 de posturi, aproximativ o cincime din totalul angajatilor, informeaza AFP preluat de Agerpres.Vezi și: EXIT-POLL in Grecia: Victorie…

- Editura TIMPUL a editat cartea Ștefan cel Mare, semnata de Alexandru V. Boldur. Ziarul TIMPUL a promovat dintotdeauna valorile naționale și a scris de câte ori a fost nevoie despre importanța cunoașterii istoriei naționale. Editura TIMPUL scoate din arhive și republica…

- Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari a inaugurat, marti, expozitia permanenta cu titlul 'Senatul Romaniei, institutie marcanta pentru istoria statului modern roman', cu o tematica dedicata documentelor juridice relevante pentru activitatea Camerei superioare a Parlamentului.…

- Ioan Voda cel Cumplit este un personaj fascinant, poate unic in istoria romaneasca. Manualele de istorie ii dedica randuri putine, amintind cu precadere de modul miselesc in care a fost ucis de turcii care jurasera ca ii vor cruța viața și ca il vor duce viu in fata sultanului Selim.