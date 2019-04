Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis condoleante locuitorilor Parisului in timp ce catedrala emblematica a orasului, Notre Dame, este inghitita de flacari, informeaza Agerpres.Citește și: Vaticanul este in stare de 'șoc și tristețe' dupa incendiul de la catedrala Notre-Dame…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, regreta distrugerea Catedralei Notre-Dame si afirma ca "pierderea pe care o sufera Parisul este si a noastra". "Este socant sa vezi arzand unul dintre reperele Parisului si ale Frantei. Iubim Notre-Dame acum mai mult ca oricand. Pierderea…

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…

- Emmanuel Macron și-a anulat toate activitațile pe care le avea in program asta-seara și se indreapta spre locul dezastrului. "Notre Dame in flacari. Emoții pentru toata națiunea. Gandurile mele se indreapta spre toți catolicii și spre toți francezii. la fel ca toți compatrioții, sunt trist sa vad acest…

- Momentul in care prima turla a catedralei Notre-Dame din Paris s-a prabușit a fost surprins, de la distanța, de un internaut. Acesta a postat imaginile groazei pe Twitter. La cathedrale Notre-Dame de Paris est en feu, la fleche s'est effondree#NotreDame (Image Temoins @BFMTV) ? https://t.co/Ec8VT0Isbv…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dupa-amiaza la catedrala Notre-Dame din centrul Parisului, pompierii luand decizia de a evacua zona din jurul unuia dintre cele mai vizitate simboluri ale Frantei si Parisului, conform AFP si Reuters.VEZI AICI live VIDEO cum arde catedrala Președintele…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.