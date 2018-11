Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 14-17 noiembrie 2018, la Alba Iulia va avea lor reuniunea științifica cu titlul Inițiative, Oportunitați, Obiective ale bibliotecilor publice din Romania. Conferința Naționala a ANBPR, organizata de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba, in calitate de gazda, Biblioteca Județeana „Octavian…

- 6.225 de teleormaneni si-au gasit un loc de munca in acest an. In primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost incadrate in munca 6.225 persoane, dintre care 2.549 femei. Din totalul persoanelor…

- Vineri, 15 octombrie, Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba poposește pentru prima data cu Caravana literara a scriitorilor in școala la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia. Activitatea va incepe la ora 11.00 și va implica clasele de turism din cadrul colegiului, motiv pentru…

- Caravana scriitorilor la Colegiul Economic ,,Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia. Sunt invitați Marcel Vișa, Daniela Floroian, Silvan Stancel și chef Cosmin Toma In luna octombrie, Biblioteca Județeana ”Lucian Blaga” Alba poposește pentru prima data cu Caravana literara a scriitorilor in școala la…

- Joi, 27 septembrie 2018, Biblioteca Judeteana 'Lucian Blaga' Alba lanseaza din nou indemnul ,,Scrie! Vino! Prezinta! Publica!' pentru toti cei care vor sa se afirme in lumea scrisului si in lumea altor acte de creatie artistica. Incepand cu orele 17:00, la sala de lectura a bibliotecii, va avea loc…

- La invitația domnului director Valer Cerbu de la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, proiectul ,,Caravana literara a scriitorilor in școala” organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba va poposi marți, in data de 25 septembrie 2018, cu incepere…

- Sub genericul ,,Citește și da mai departe!”, joi 13 septembrie 2018, la casuța Bibliotecii Urbane amplasata in Parcul Central al orașului, in fața Casei de Cultura a Studenților, a avut loc un program de animație pentru copii organizat de Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba. Dotarea mini-bibliotecii…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Sebeș, angajat la Fabrica de bere „Albacher”, a murit joi, la Spitalul din Alba Iulia, la doua zile dupa ce a fost lovit de un palet cu apa minerala. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, in timp ce descarca un palet cu apa minerala cu ajutorul unui transpalet […]