Stiri pe aceeasi tema

- O bautura inventata la finalul anilor 1800 de un farmacist a ajuns cel mai popular suc din lume. Culmea, numele bauturii nu a fost dat de inventator, ci de asistentul personal al acestuia, care a si creionat fontul folosit si astazi.

- Istoria instrumentelor de scris este, de fapt, istoria felului cum oamenii au fixat informația. Creioanele, sub o forma sau alta, erau folosite și in Egiptul Antic. Doar ca nu era vorba de grafitul pe care il cunoaștem doar din secolul XVI, ci de bucați de creta inguste.

- Istoria plaseaza primul test de sarcina in Egiptul Antic, in anii 1400 i.Hr. Pe atunci, femeile urinau pe semințe de grau și orz, iar daca acestea incolțeau, sarcina era confirmata. Cercetatorii moderni au efectuat o serie de teste pentru a valida aceasta informație și au demonstrat faptul ca in 70%…

- Inceputul de an a fost unul extrem de agitat și complicat pentru americanii de la Tesla, in special dupa anunțarea primelor rezultate financiare din 2018, respectiv pierderi de 785 de milioane de dolari pe trimestrul intai. Promisiunile repetate și nerespectate ale șefului Elon Musk au contribuit și…

- Berea s-ar putea scumpi in urmatoarea perioada, anunta specialiștii in ecologie. Potrivit lor, majorarea preturilor este direct legata de schimbarile climatice. Asta pentru ca unul dintre principalele ingrediente pentru fabricarea berii, orzul, va fi afectat de caldura si seceta.

- Arabica, Robusta, Maragogype, Sfanta Elena, Panama Boquete Geisha, Kopi Luwak, Black Ivory, Liberica – exista peste 80 de soiuri de cafea, cultivate in intreaga lume, și mult mai multe feluri de o prepara: espresso, ristretto, cappucino, mocha, latte-machiatto, frappe etc.

- Proiectul Initiativei celor Trei Mari poate fi inteles cel mai bine cu o harta in fata: spatiul celor 12 state care au aderat la demers apare ca o cale ce uneste Nordul cu Sudul batranului continent, retezand vesnica impartire intre Vest si Est.

- In aceasta perioada (6-13 septembrie), la Brasov are loc cea de-a zecea editie a festivalului berii, Oktoberfest. Si, pentru ca vor curge rauri de bere si poate chiar si nebautorii vor ciocni un pahar, vom acorda acum atentie acestei bauturi atat de populare printre romani. La ce e buna berea?…