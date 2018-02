Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe unelte stravechi din piatra, descoperite recent în India, sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decât se credea, conform unui studiu publicat joi, citat de DPA. Cercetarea se bazeaza pe examinarea a 7.200 de artefacte din piatra, colectate din situl…

- Mii de structuri apartinand civilizatiei maya, necunoscute pana in prezent, inclusiv piramide, palate si drumuri pietruite, au fost descoperite in Guatemala. Descoperirea a fost facuta in urma unui studiu realizat de o echipa internationala de arheologi, care au utilizat o tehnologie laser…

- „Cel care a condus delegația din Maieru la Alba-Iulia, pe 1 decembrie 1918, a fost Constantin Partene”, a povestit elevilor și profesorilor scriitorul Icu Craciun, moderatorul unei emoționante intalniri organizate de Biblioteca Județeana „George Coșbuc”. „Este o fila de istorie locala pe care elevii…

- Au fost desemnate orasele din Romania si cartierele unde se traieste cel mai bine si cel mai prost. Cercetarea a analizat perceptia pe care romanii o au asupra preturilor din localitatea si cartierul lor, raportat la venituri.

- Miliardarul britanic James Stunt, in varsta de 36 de ani, a fost victima celui mai mare jaf din istoria Marii Britanii: 90 de milioane de lire sterline in cash, aur si diamante au fost furate din locuinta sa. Fostul sot al modelului Petra Ecclestone a anuntat politia dupa ce a vazut ca hotii au…

- Homo sapiens a aparut in Africa, cele mai vechi fosile avand circa 300.000 de ani. Un moment hotarator a fost cel in care specia noastra s-a aventurat in afara Africii ceea ce a dus la popularea colturilor indepartate ale globului.

- Ministerul Afacerilor Externe iși exprima profundul regret fața de trecerea la cele veșnice a unei personalitați de excepție a Romaniei, istoricul, diplomatul și omul de cultura Neagu Djuvara MAE Licențiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept (1940) și un doctorat de stat sub conducerea…

- La scurt timp dupa ce vicepresedintele PNL Florin Citu a scris pe contul sau de Facebook ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut-al doilea ca marime din istoria Romaniei, reprezentantii MFP au transmis pe grupurile de WhatsApp ca stirea e complet falsa.…

- 40% dintre romani considera ca perioada comunista a fost cea mai buna din istoria Romaniei moderne. Procentul nostalgicilor este totuși in scadere fața de anii precedenți, cand aproape jumatate dintre romani considerau perioada comunista una buna. Datele sunt cuprinse intr-un sondaj realizat de Centrul…

- Ofensiva de produse: Insignia, Crossland X, Grandland X si alte modele prezentate in premiera. Opel accelereaza ritmul sub umbrela noii companii-mama, Groupe PSA. Pregatiri pentru viitor: optiuni electrice pentru intregul portofoliu.

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala a realizat primul sondaj politic in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea sociologica vizeaza, printre altele, și necesitatea suspendarii posibila suspendare a președintelui Klaus Iohannis.

- In aceasta confruntare, care a avut loc 20-22 ianuarie 1918 au conlucrat la apararea orasului trei arme ale Armatei Romane - marina, trupele terestre, aviatia - un caz unic pentru o batalie desfasurata pe teritoriul Romaniei in Primul Razboi Mondial. Comemorarea evenimentului va prilejui inaugurarea…

- Echipa Leganes s-a calificat pentru prima oara, in aproape noua decenii de existenta, in sferturile de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, gratie golului marcat in deplasare, in partida pierduta la limita pe terenul formatiei Villarreal (scor 1-2), miercuri seara, in mansa secunda a optimilor de…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC. Principalele motoare de crestere ale economiei…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- Schimbarile care au avut loc in dieta europenilor, dupa inceperea agriculturii in urma cu 10 mii de ani, au produs adaptari genetice care favorizeaza tendintele zilelor noastre, conform unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cornell si preluat de MedLife.ro. Istoria dietei alimentare…

- Politica autoritara și restrângerea statului de drept reprezinta o problema tot mai mare pentru companiile germane interesate sa investeasca in strainatate, arata un studiu citat de publicatia Die Welt scrie paginaderusia.ro „Investițiile companiilor straine reprezinta…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe francezul Pierre-Hugues Herbert, cap de serie numarul 8, intr-o partida disputata joi. Cilic (29 ani),…

- Cu zece ani in urma, in data de 12 noiembrie 2007, publicatia Forbes a pus pe coperta revistei o imagine cu CEO-ul Nokia de la acel moment, Olli-Pekka Kallasvuo, tinand in mana un telefon Nokia cu clapeta, potrivit Nokiamob. Titlul de pe coperta anunta atunci: „Nokia, un miliard de clienti…

- Cum ar fi aratat oare istoria fara tradatori și tradari? De la Burebista la Alexandru Ioan Cuza istoria noastra e presarata cu evenimente tragice, in care rolul principal a fost jucat de personaje fara scrupule care, prin josnicele lor fapte, au schimbat mersul istoriei și soarta poporului. Burebista. In…

- Venit la Steaua pentru o suma record in fotbalul intern, peste doua milioane de Euro, Denis Alibec a intrat rapid in planurile de viitor ale patronului Gigi Becali. Deși jucatorul nu demonstrase absolut nimic la FCSB, patronul se batea in piept ca are oferte de zeci e milioane pentru jucator.

- Arheologii egipteni au descoperit mormintele intacte in care au fost ingropati patru copii cu varste sub 10 ani. Mormintele au fost scoase la suprafata in timpul excavarilor din Gebel el-Silsila. In interiorul acestora, specialistii au descoperit...

- CASTIGATOR "X FACTOR" 2017. Sezonul cu numarul sapte de la "X Factor" a fost unul plin de surprize, atat in timpul auditiilor, dar si in semifinale! In cea de-a doua semifinala a avut loc o premiera absoluta: Anton si Salvatore Pierluca, doi dintre concurentii lui Stefan Banica, au avut acelasi numar…

- Arheologii au descoperit patru morminte intacte de copii, datand din timpul celei de-a XVII-a Dinastii Egiptene - in urma cu 3.500 - in provincia Aswan, situata in Egiptul de Sus, scrie realitatea.net.

- Cercetarea unor pagini din istoria romanilor din fostele scaune secuiești este mult ușurata de publicarea unor documente, in forma digitala, pe diferite site-uri. In aceste condiții a crescut și numarul colaboratorilor Centrului European de Studii Covasna – Harghita, pasionați de identificarea…

- Regele Mihai I, un destin apropiat de aviație. IMAGINI DE COLECTIE Puțini știu ca Regele Mihai I a fost pasionat de aviatie, un „artist“ al domeniului, dupa cum il caracteriza Regina Ana. Dupa ce a fost forțat sa abdice și sa plece în exil, Regele Mihai, care avea brevet de pilot înca…

- S-a nascut sa poarte Coroana, dar istoria i-a refuzat domnia, de doua ori. Regele Mihai a ramas al Romaniei, chiar daca a fost alungat dintre supusii lui. A trecut peste toate incercarile destinului, sub imperiul unui singur gand: ca se va intoarce acasa. Pentru oamenii care l-au primit in urale si…

- La terminarea intalnirii cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați la București, președintele Klaus Iohannis a declarat, referindu-se la știrea decesului Regelui Mihai, ca este „o zi trista pentru Romania”.

- Imigratia ilegala dispune de resurse inepuizabile in Africa, iar politica Bruxelles-ului, a UE, de incurajare este un esec total si pericliteaza securitatea Europei - a subliniat Peter Szijjarto, ministrul ungar pentru afaceri externe si relatii economice internationale, joi, intr-o declaratie acordata…

- Patruzeci si opt de fosti militari argentinieni au fost condamnati miercuri la inchisoare, dintre care 29 pe viata, pentru crime comise la Scoala Mecanica a Marinei (ESMA), principalul centru de tortura al Argentinei conduse de generalul Jorge Rafael Videla, aflat la putere intre 1976 si 1981), relateaza…

- Flote intregi de drone civile vor putea fi vazute curand pe cerul Marii Britanii. Guvernul de la Londra doreste ca, din 2019, acestea sa transporte consumabile medicale urgente. Astfel, vor fi evitate blocajele din trafic si ar putea sa fie salvate vieti. Cinci orase britanice urmeaza sa fie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Pitesti, ca prin extinderea sistemului antigrindina, in acest in Romania s-a obtinut cea mai mare productie de struguri din istorie, insa despre acest sistem s-a vorbit foarte putin.

- Arheologii din Egipt au anuntat miercuri ca au descoperit in largul coastelor orasului egiptean Alexandria trei corabii romane, scufundate in urma cu cateva mii de ani, pe care se afla numeroase obiecte de valoare ce dateaza din Antichitate, informeaza miercuri cnewsmatin.fr.Obiectele descoperite…

- PwC Romania a decis sa isi extinda aria de servicii de consultanta de management prin crearea unei echipe dedicate serviciilor de consultanta in zona tehnologiei SAP, echipa ce va livra proiecte atat pe plan local cat si pentru clientii din Europa de Vest. ”Aceasta initiativa vine sa consolideze…

- Fostul primar al Clujului – l-am numit pe controversatul peremist Gheorghe Funar – s-a dedat (duminica, la Digi 24) unui delir dacopat fara precedent, susținand, nici mai mult, nici mai puțin, ca dacii au construit Roma, ca olandezii sunt daci, ca dacii au descoperit roata și, finalmente... ”masa cu…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Grupul european "Airbus" a obtinut cea mai mare comanda de avioane din istoria sa, la un pret de catalog de 49,5 miliarde de dolari, de la fondul de private equity, Indigo Partner, condus de celebrul Bill Franke, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Cercetarile recente realizate asupra fosilelor din Africa si America de Nord sugerau ca aceste fiinte au fost macelarite in urma cu mult timp prin intermediul utilizarii uneltelor. Insa paleoantropologul Yonatan Sahle, din cadrul Universitatii...

- Aleasa cel mai bun portar din istoria handbalului feminin, Luminita Hutupan Dinu (46 de ani) este un nume de legenda al sportului romanesc si mondial, avand in palmares zeci de trofee, inclusiv trei Ligi ale Campionilor. Intr-un amplu interviu pentru „Weekend Adevarul“, Luminita Hutupan Dinu a vorbit…

- Selecționerul Olandei se retrage din funcție. Dick Advocaat, ultimul joc cu Romania. Dick Advocaat a anunțat ca se va retrage din postul de selecționer al naționalei Olandei dupa meciurile amicale pe care „Portocala mecanica” se va disputa luna acesta, cu Scoția și Romania, a anunțat tehnicianul batav,…

- Laurențiu Aurelian Reghecampf (42 de ani) deține un record mai puțin cunoscut: este fotbalistul cu ce mai lung nume care a jucat vreodata in Bundesliga! Romanul a bifat patru sezoane in prima liga germana. Fara sa miște un deget și fara s-o știe, Laurențiu Aurelian Reghecampf a facut istorie in Bundesliga.…

- OMM: 2017, cel mai cald an inregistrat vreodata in absența fenomenului El Nino Potrivit unui raport publicat luni, la Bonn, cu prilejul celei de a 23-a conferințe pentru clima organizate de ONU, Organizația Meteorologica Mondiala (OMM) anunta ca 2017 ar putea fi cel mai cald an inregistrat in absența…

- Argument curatorial: Expozitia personala a artistei vizuale Jeannette Unite propune o investigatie asupra modalitatilor de vizualizare si de instrumentalizare a determinarilor geografice si semioticii teritoriului pornind de la istoria exploatarii resurselor miniere din Africa de Sud. In lucrarile sale,…