Stiri pe aceeasi tema

- Mii de braileni au strans degeaba apa in bidoane, tripland consumul in 14 localitati, sau au cumparat cantitati importante de apa imbuteliata din magazine, dupa ce au inteles gresit un mesaj transmis de Compania de Utilitati Publice potrivit caruia vor fi restrictii la furnizarea apei potabile.

- Potrivit ANSVSA, au fost stinse 20 de focare in judetul Satu Mare, un focar in judetul Dambovita, trei focare in judetul Buzau, trei focare in judetul Maramures si 25 de focare in judetul Braila (dintre care unul intr-o exploatatie comerciala). "Pentru prima data de la aparitia virusului PPA…

- Oamenii de știința au incercat sa conceapa un plan prin care populația planetei, aflata in creștere, sa se poata hrani, fara a afecta mediul inconjurator. Noua dieta ar impune modificari serioase ale felului in care mananca oamenii la ora actuala, insa ea nu interzice consumul de carne ori…

- "SC Eximtur SRL nu a fost nici in perioada respectiva si nu este nici in prezent turoperator al vreunuia din pachetele charter care au fost in vizorul autoritatii de concurenta in cadrul investigatiei. SC Eximtur SRL a actionat exclusiv ca revanzator si nu a avut niciodata contracte cu companiile…

- Anchetarea si, mai ales, sanctionarea companiei Happy Tour pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata charterelor este total nejustificata si se analizeaza toate posibilitatile legale pentru contestarea amenzii, au anuntat, luni, reprezentantii agentiei. "Consiliul Concurentei a investigat…

- ”Niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei”, precizeaza compania Ficantieri intr-un comunicat citat de News.ro. "Compania, care dintotdeauna s-a angajat…

- In sfarsit, o veste buna pentru aradeni. Dupa nenumarate scumpiri, vine si o ieftinire: cea a canalizarii. Compania de Apa Arad anunta ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, aplica noua cota TVA pentru serviciul de canalizare. Asta dupa ce legea a fost schimbata, iar Taxa pe Valoarea Adaugata a…

- Fiecare angajat va incasa o prima de Craciun de pana la 2.000 de lire ( aproximativ 2.200 de euro), a hotarat CEO-ul companiei, Jane Holbrook, scrie digi24.ro. Bucatarii-șefi și managerii restaurantelor cu mancare asiatica vor primi cate 2.000 de lire, in timp ce ospatarii și restul angajaților vor…