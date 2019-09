Artistul turc Vahit Tuna a expus 440 de perechi de pantofi cu toc inalt pe fatada unei cladiri din Istanbul, pentru a simboliza numarul femeilor ucise in urma violentelor sexuale sau domestice in Turcia in 2018, relateaza marti Reuters.



'Stam pe o strada acum si poate unii oameni stau in fata unei opere de arta pentru prima data, o rana deschisa si sangeranda pentru prima data. Cred ca acest lucru are un impact', a declarat artistul Tuna.



'Cred ca aceasta (lucrare) ofera ocazia unei constientizari si este ceva ce influenteaza oamenii si ii face sa se gandeasca',…