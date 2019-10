Israelul vrea încheierea unor "tratate de non-agresiune" cu ţările arabe din Golf Israelul doreste încheierea de &"tratate de non-agresiune&" cu tarile arabe din Golf, pentru a pune capat conflictului de durata cu acestea, a anuntat duminica ministrul de externe israelian Israel Katz, potrivit agenției DPA, citeaza Agerpres.



Într-o postare pe Twitter, ministrul sustine ca aceasta &"miscare istorica ar permite cooperarea civila pâna când acorduri de pace vor fi semnate&".



Katz a spus ca le-a prezentat planul sau ministrilor de externe arabi si actualului trimis special al SUA în Orientul Mijlociu, Jason Greenblatt, atunci când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul doreste incheierea de "tratate de non-agresiune" cu tarile arabe din Golf, pentru a pune capat conflictului de durata cu acestea, a anuntat duminica ministrul de externe israelian Israel Katz, informeaza dpa. Intr-o postare pe Twitter, ministrul sustine ca aceasta "miscare istorica ar permite…

- Franta, Germania si Regatul Unit au acuzat Iranul, la mai bine de o saptamana dupa atacul unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, de faptul ca este ”responsabil” si l-au indemnat ”sa se abtina de la orice noua provocare”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Spre deosebire de Statele Unite…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Iranul nu se limiteaza la frontierele sale "geografice", factiunile sustinute de Republica islamica in Orientul Mijlociu facand "toate parte din Iran", a declarat vineri un lider religios iranian in cursul rugaciunii saptamanale, pe fondul tensiunilor exacerbate in regiune, informeaza AFP.Potrivit…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, în timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite, potrivit Mediafax. În…

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…

- In contextul speculatiilor privind posibilitatea unei intrevederi cu Hassan Rouhani la Adunarea Generala ONU de la New York, Donald Trump a declarat, potrivit agentiei Bloomberg: "Nu intentionez sa ne intalnim. Nu cred ca inca sunt pregatiti. Dar vor fi pregatiti, la momentul potrivit vor fi pregatiti.…

- 'Iranul este inca la cel putin un an de a dezvolta o bomba nucleara', le-a spus Hunt jurnalistilor prezenti la Bruxelles. In opinia ministrului britanic, exista inca 'o mica fereastra (de oportunitate) pentru mentinerea in viata a acordului, 'chiar daca 'aceasta se inchide intr-o oarecare masura'.…