Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de opt ani din Gutemala a murit in timp ce se afla in custodia Guvernului american, fiind al doilea copil imigrant mort in detentie in aceasta luna, relateaza The Associated Press.

- CFR Cluj e pe primul loc in Liga 1 și vizeaza cucerirea celui de-al doilea titlu consecutiv in Romania. "Feroviarii" au un lot extrem de solid, dar cauta in continuare intariri in aceasta iarna. Clujenii s-au interesat de doi fotbaliști straini care au șanse importante sa ajunga la CFR in iarna. ...

- La exact doua ore dupa ce trei tineri erau raniți in urma impactului intre doua mașini, pe DN 1A, la Cheia, scenariul s-a repetat și pe DN 1, in zona Baicoi. Mai multe persoane au ajuns la spital ca urmare a unui eveniment produs, se pare, pe fondul neacordarii de prioritate.

- Rusia este a doua cea mai mare producatoare de arme in 2017, dupa Statele Unite ale Americii, un loc ocupat anterior de Marea Britanie, potrivit unui raport al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (Sipri), lansat luni, relateaza AFP.

- Autoritatile israeliene au arestat luni sase persoane suspectate de contrabanda cu cantitati mari de diamante in tara timp de mai multi ani, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatea fiscala si politia din Israel au declarat ca fiecare dintre suspecti a avut un rol in a complota,…

- Israelul vrea sa consolideze relatiile cu Romania, Bulgaria si Grecia, pentru promovarea politicilor israeliene si pentru a modifica "atitudinea ipocrita si ostila a Uniunii Europene", a afirmat premierul israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea reuniunii din orasul bulgar Varna informeaza mediafax.…

- Forțele israeliene au ucis cinci palestinieni vineri in timpul protestelor saptamanale de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, a spus un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din Gaza, relateaza Reuters.

- Anca Stefan, Digital and Consumer Intelligence Manager L'Oreal Romania, preia din noiembrie pozitia de Chief Digital Officer Rusia si Kazakhstan in cadrul companiei, fiind al doilea roman care este promovat in cadrul producatorului de cosmetice la nivel international anul acesta si primul roman care…