- Pentagonul a anuntat miercuri ca a lansat procesul de retragere a trupelor americane din Siria, in contextul in care SUA au inceput trecerea la urmatoarea faza a campaniei antijihadiste, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump, care afirma ca si-a atins scopul de 'a invinge gruparea Statul Islamic' in Siria, are in vedere o retragere completa a trupelor SUA stationate in aceasta tara, relateaza AFP. 'Este o retragere totala' care va interveni 'cat mai repede…

- Israelul se asteapta la "reciprocitate si corectitudine" din partea Europei pentru ca in ultimii doi-trei ani a oprit in jur de 40 de atentate teroriste in toata lumea, dintre care zeci vizau tari europene, a declarat premierul Benjamin Netanyahu in cadrul unui interviu pentru Antena 3 difuzat joi.…

- Autoritațle din Siria și Israel au decis impreuna cu reprezentanții Organizației Națiunilor Unite sa redeschida incepand de luni punctul de trecere Quneitra din Inalțimile Golan, a declarat Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la ONU, relateaza Reuters, scrie Mediafax.„Redeschiderea va…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca tara sa va continua sa efectueze lovituri aeriene in Siria, in pofida deciziei ruse de a intari apararea antiaeriana a regimului de la Damasc, cu prilejul unei intrevederi cu un inalt responsabil rus, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica faptul ca va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea militara, in prima intrevedere de acest fel de cand Rusia a acuzat Israelul ca a doborat un avion rusesc in Siria luna trecuta, transmite…