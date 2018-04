Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal internațional cu privire la atacurile israeliene din Fașia Gaza, premierul Benjamin Netanyahu anunța anularea unei masuri extrem de controversate care privea expulzarea imigranților. Acordul cu ONU va permite, astfel, transferarea persoanelor in state dezvoltate, printre care și unele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni ca acordul semnat cu Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) va permite transferul unor migranti africani aflati in prezent in tara sa catre 'state dezvoltate precum Canada, Germania si Italia', transmite AFP. Biroul premierului…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu, ca este “un terorist”. Acuzațiile au fost facute dupa ce prmeierul israelian a respins ”lectiile de morala” ale Turciei in legatura cu ciocnirile soldate cu victime care au avut loc vineri intre Gaza si Israel, citeaza Ageprepres…

- Facebook taie legaturile cu brokerii de date și și a schimbat setarile de securitate pentru a da consumatorilor un control mai mare asupra propriilor informații, scrie Reuters . Facebook este presata in toata lumea pentru a ajusta politica sa de date, dupa ce s-a aflat ca firma de marketing politic…

- Parchetul General a anuntat marti ca in urma unei analize a ajuns la concluzia ca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru declasificarea protocolului de cooperare in domeniul securitatii nationale incheiat in anul 2009 cu Serviciul Roman de Informatii. Parchetul…

- Comisia Europeana a cerut luni explicatii Facebook daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana (UE) figureaza printre cele colectate de Cambridge Analytica, relateaza Reuters.Biroul pentru Protectia Consumatorilor al Comisiei Federale pentru Comert a SUA (Federal Trade Commission…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, nu va raspunde la intrebarile parlamentarilor britanici in legatura cu situatia generata de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia israeliana l-a audiat luni pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu cu privire la afacerile sale cu cea mai mare companie de telecomunicatii din Israel, conform Israel Radio, scrie Reuters conform News.ro . Este pentru a doua oara cand premierul este chestionat in cadrul investigatiei. El este suspectat…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters. ”Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!”,…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca tara sa 'a castigat timp' in dezbaterea privind repartizarea solicitantilor de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, subiect discutat joi seara de liderii statelor UE reuniti la Bruxelles in Consiliul European…

- Mozilla a anunțat miercuri ca suspenda publicitatea pe platforma social media Facebook, in urma scandalului legat de confidențialitatea datelor și Cambridge Analytica, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce au devenit publice informațiile potrivit carora o firma de consultanța politica a obținut acces…

- ONU a facut apel catre Turcia sa incheie starea de urgenta care dureaza de mai bine de 20 de luni si a condamnat Ankara pentru arestarile in masa, concedierile arbitrare si alte abuzuri care in unele cazuri au devenit „pedepse colective”, scrie Reuters. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a spus…

- Datele a zeci de milioane de utilizatori de Facebook au fost colectate fara acordul lor si folosite in timpul campaniei electorale din SUA, dar si in campania pro-BREXIT. Acestea au fost stranse si prelucrate de o companie numita Cambridge Analytics.

- "Am semnat acordul bilateral de incepere a procesului de infratire a Municipiului Iasi cu City of Houston, Texas, impreuna cu omologul meu din Houston, Sylvester Turner", a anuntat primarul Mihai Chirica pe contul sau de Facebook.

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…

- Austria isi propune sa foloseasca presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua la 1 iulie, pentru a indeparta atentia blocului comunitar de la relocarea de refugiati in interiorul UE si a o indrepta spre securizarea frontierelor si prevenirea altor valuri de sosiri,…

- Sigmar Gabriel, ministrul german in exercitiu de Externe, a anuntat joi ca nu va face parte din viitorul Guvern de mare coalitie, relateaza Reuters, conform news.ro.Potrivit unui acord incheiat intre conservatorii cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Partidul Social Democrat, potofoliul…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Sute de migranti africani au protestat marti in orasul italian Florenta pentru a doua zi consecutiv, dupa ce un vanzator ambulant senegalez a fost impuscat mortal in acest oras, relateaza agentiile Reuters si EFE. La putin timp dupa anuntarea acelei crime, grupuri de migranti au pornit luni in marsuri…

- Regimul sirian si Rusia poarta "responsabilitatea covarsitoare pentru suferinta umana sfasietoare" din Ghouta Orientala, au acuzat la unison premierul britanic Theresa May si presedintele american Donald Trump, a anuntat duminica Biroul premierului britanic, informeaza Reuters si AFP. Theresa May…

- Atacul cibernetic care a vizat servere ale guvernului german a facut parte dintr-un atac informatic la nivel global comis probabil de un grup de hackeri rus cunoscut sub numele de Snake (sarpe), au informat surse avand informatii in legatura cu acest incident, relateaza Reuters. Biroul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o dezvaluire facuta de agenția Reuters referitoare la un proiect al Comisiei Europene privitor la impozitarea marilor companii din domeniul tehnologiei digitale, precum Amazon, Google si Facebook, in functie de criteriul locului in care sunt…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau.De asemenea, ii place fotbalul, isi exprima…

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri. Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie. Intr-o interventie…

- Procuratura din Germania a impus Airbus plata unei amenzi de 81,25 de milioane de euro pentru inchiderea uneia dintre cele doua investigatii referitoare la coruptia din jurul vanzarii de avioane de lupta Eurofighter catre Austria, au anuntat vineri cele doua parti, transmite Reuters. Acordul include…

- CHIȘINAU, 12 feb — Sputnik. Mai multe companii din Emiratele Arabe Unite manifesta un interes deosebit fața de Republica Moldova și își propun sa vina cu investiții în domeniul financiar, IT, hotelier și altele. Anunțul a fost facut de președintele Igor Dodon, în cadrul…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata seara ca Israelul ca va face orice este necesar pentru a-si proteja suveranitatea si securitatea, dupa ce un atac anti-aerian a doborat un avion de lupta israelian ce se intorcea de la un raid de bombardamente asupra pozitiilor detinute de Iran…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului, citate…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP, conform…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj de atenționare catre președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Executivul a anunțat ca renunța la paza SPP-ului. ”In final, lucrurile vor ieși prost, tare prost”, a scris Basescu pe Facebook, referitor la faptul ca Jandarmeria nu poate prelua…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Politia rusa a fortat, duminica dimineata, intrarea in biroul din Moscova al liderului opozitiei, Alexei Navalnii, motivand ca ar fi primit informatii ca in cladire ar exista o bomba, arata imagini postate online de suporterii lui Navalnii, scrie Reuters. Alexei Navalnii a lansat, la finalul lunii decembrie,…

- Guvernul Indiei a decis sa reia contractul de cumparare din Israel a unor rachete dirijate antitanc Spike, a anuntat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, citat de Reuters, dupa discutii cu omologul sau indian, Narendra Modi. Netanyahu, aflat in vizita in India, a declarat ca…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din 2015,…

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- Firmele de curierat din China au livrat 40 de miliarde de pachete anul trecut, in crestere cu 28% fata de 2016, arata estimarile publicate de autoritatea de reglementare a serviciului postal national. Cifra de afaceri in sectorul postal ar urma sa se situeze in 2017 la 976 de miliarde de yuani…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Israelul a anuntat miercuri lansarea unui program prin care circa 38.000 de migranti aflati ilegal in aceasta tara vor trebui sa aleaga intre expulzare si incarcerare, relateaza agentiile AFP si Reuters. Vorbind la inceputul unei reuniuni a cabinetului sau, premierul Benjamin Netanyahu…

- Anul 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru aviatia comerciala, in care companiile aeriene nu au inregistrat accidente ale aeronavelor pentru pasageri soldate cu victime. Firma olandeza de consultanta To70 si Aviation Safety Network au anuntat luni ca anul trecut nu s-au produs decese…