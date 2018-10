Stiri pe aceeasi tema

- "Este ratarea unei mari sanse pentru Romania. In opt august, trebuia sa aiba loc sedinta comuna de Guvern, Romania - Israel, la Bucuresti. Premierul israelian nu face des vizite in afara tarii. In Romania, ar fi venit. A fost demența lui Ludovic Orban, care i-a facut plangere penala Vioricai Dancila…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica faptul ca va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre coordonarea militara, in prima intrevedere de acest fel de cand Rusia a acuzat Israelul ca a doborat un avion rusesc in Siria luna trecuta, transmite…

- La 45 de ani dupa ce a fost alungat prin Razboiul de Yom Kippur, ursul rusesc s-a intors. Atunci, ca și acum, Rusia nu era un aliat, iar rușii nu erau soluția - ei sunt problema. Intrucat ei sunt suzerani in Siria, armata iraniana, Siria și Hezbollahul nu pot prinde puteri decat sub scutul lor, potrivit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca armata israeliana va continua bombardamentele fortificațiilor și instalațiilor militare iraniene in Siria, in ciuda tragicului accident cu avionul armatei ruse IL-20, doborat din eroare de forțele siriene.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca armata israeliana va continua bombardamentele fortificațiilor și instalațiilor militare iraniene in Siria, in ciuda tragicului accident cu avionul armatei ruse IL-20, doborat din eroare de forțele siriene. Declaratia a fost facuta de Netanyahu la…

- "Din nefericire, summitul nu se va solda cu nimic pentru Romania. N-are rost sa ne mintim. Din punct de vedere politic, disensiunile dintre Palatul Cotroceni, Palatul Victoria si Palatul Parlamentului sunt atat de porfunde, incat Romania nu poate vorbi pe o singura voce. Vorbeste domnul presedinte…

- Este clar ca astazi Germania se opune tentativelor americane de a impune furnizarea de gaze naturale lichefiate din SUA, in locul gazului rusesc, pompat prin conductele din Europa. Insa pastrarea tranzitului din Ucraina depinde de continuarea construirii gazoductului „Nord Stream - 2“, o conducta de…

- Este posibil (cel mai probabil ca rezultatul il vom afla azi) ca Israelul, a doua oara in istorie, sa joace un renghi urat celor de la Eurovision, declarand ca nu are banii necesari (12 milioane Euro) cu care sa constituie garantia ceruta de organizatori pentru desfasurarea editiei din 2019 a concursului,…