Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile secrete ale unui stat intentioneaza sa influenteze prin atacuri cibernetice rezultatul scrutinului parlamentar programat in Israel pe 9 aprilie, a afirmat Nadav Argaman, seful Serviciului israelian de Securitate interna (Shin Bet), dar Rusia a negat ca s-ar implica in astfel de actiuni.

- Puteri straine, intre care Rusia, China si Iranul, au incercat sa influenteze alegatorii in alegerile legislative care au avut loc la mijloc de mandat in 2018, dar nu exista nicio dovada de patrundere in sistemul de votare din SUA, a declarat vineri directorul Serviciilor de informatii americane,…

- Igor Huskov, un oficial de rang inalt din cadrul Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU) a declarat ca autoritatile centrale de la Kiev studiaza posibilitatea intreprinderii unor "masuri in oglinda" fata de sechestrarea de catre Rusia a trei nave ucrainene si a echipajelor acestora, informeaza…

- Igor Huskov, un oficial de rang inalt din cadrul Serviciului de Securitate din Ucraina (SBU), a declarat ca autoritațile centrale de la Kiev studiaza posibilitatea intreprinderii unor "masuri in oglinda" fața de sechestrarea de catre Rusia a trei nave ucrainene și a echipajelor acestora.

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Kremlinul a acuzat marti senatorii din Statele Unite de ingerinte in alegerile din cadrul Interpol, deoarece acestia se opun alegerii unui candidat rus in functia de presedinte al agentiei, relateaza Reuters.

- Țarile occidentale au condamnat ”alegerile” organizate in teritoriile ocupate de Rusia in estul Ucrainei. Reuniti in cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, reprezentanții occidentali au declarat ca ”alegerile” din teritoriile controlate de separatiștii susținuti de Rusia…