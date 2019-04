​Israelul reduce restricțiile impuse pescarilor palestinieni în largul Fâșiei Gaza Israelul a redus luni restricții impuse pescarilor palestinieni din Fâșia Gaza, extinzând pâna la 15 mile nautice zona de pescuit în largul enclavei supusa unei blocade, cea mai mare distanța autorizata de mulți ani, scrie AFP.



Aceasta masura a intervenit dupa revenirea la calm în urma unui nou acces de tensiune între Fașia Gaza și Israel.



Controlul zonelor de pescuit în regiune face parte din blocada impusa de Israel enclavei palestiniene de peste un deceniu.



Pescarii vor putea acum ieși într-o zona de maxim 15 mile nautice… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Cel puțin pentru moment conflictul dintre mișcarea Hamas și Israel pare ca a luat sfarșit. Cele doua tabere ar fi cazut la pace luni seara in urma unor negocieri.Citește și: Accident in Galați - O mașina a intrat in biroul parlamentar al unui senator liberal Mișcarea islamista Hamas,…

- Connflictul dintre Israel și gruparea Hamas escaladeaza. Armata israeliana a acuzat luni miscarea islamista Hamas ca ar fi autoarea tirului cu racheta provenind din Fasia Gaza, in urma caruia sapte persoane au fost ranite usor la nord de Tel Aviv si a anuntat trimiterea de intariri la granita cu…

- O interventie militara in Venezuela nu este solutia potrivita pentru a rezolva criza din tara sud-americana, a afirmat presedintele columbian Ivan Duque intr-un interviu acordat cotidianului italian Il Sole 24 Ore, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Israelul raspunde rachetelor lansate…

- Aeronave militare israeliene au atacat tinte Hamas din Fasia Gaza vineri dimineata, la cateva ore dupa ce doua rachete au fost lansate catre Tel Aviv, primul astfel de atac de la razboiul din 2014, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Razboiul din Siria intra in al noualea an: peste…

- In functie de aproape 13 ani, Netanyahu, in varsta de 69 de ani, intentioneaza sa obtina un al cincilea mandat la alegerile legislative din 9 aprilie, in care se confrunta cu o alianta de centru, care il devanseaza in sondaje.Intrebat de reporteri despre o posibila operatiune militara israeliana…

- Doi adolescenti palestinieni, in varsta de 14 si, respectiv, 18 ani, au fost ucisi vineri de tiruri al armatei israeliene in Fasia Gaza in timpul unor ciocniri si manifestatii de-a lungul barierei ce separa Israelul de enclava palestiniana, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de France…

- Egiptul a deschis frontiera cu Fasia Gaza de la Rafah pentru trei zile incepand de marti, a anuntat Ministerul de Interne palestinian condus de Hamas, informeaza dpa. Frontiera va fi deschisa pana joi dupa amiaza. Din 6 ianuarie, aceasta frontiera era deschisa doar pentru cei care se intorceau in Fasia…