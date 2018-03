Israelul recunoaste, pentru prima oara, ca a bombardat un reactor nuclear in Siria, in 2007 / Avertismentul pentru Iran

Stiri pe aceeasi tema

- Staff-ul armatei israeliene a confirmat, miercuri, faptul ca a efectuat un raid aerian masiv in anul 2007 asupra unor facilitați nucleare siriene, distrugand ceea ce se credea a fi un reactor nuclear. Astfel, se desecretizeaza parțial una dintre cele mai indraznețe și misterioase operațiuni militare…

- Armata israeliana a recunoscut, miercuri, ca a atacat si distrus, cu peste 10 ani in urma, un presupus reactor nuclear secret sirian, in cursul unei operatiuni aeriene, potrivit AFP. Faptul ca Israelul s-a aflat in spatele acestui atac impotriva instalatiei de la Al-Kibar din provincia Deir Ezzor era…

- Franta a facut apel la Uniunea Europeana pentru a lua in considerare noi sanctiuni impuse Iranului din cauza implicarii sale in razboiul civil din Siria si a programului sau balistic. Demersul face parte din incercarile francezilor de a convinge SUA sa pastreze un acord cu Iranul din 2015, scrie…

- Ministrii de externe ai Rusiei, Iranului si Turciei s-au reunit vineri la Astana, capitala Kazahstanului, pentru a discuta despre situatia din Siria, relateaza AFP, citand surse oficiale, scrie agerpres.ro. In cursul acestor noi convorbiri 'va fi examinata situatia din teren', precum si 'succesele…

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Israelul si SUA desfasoara in prezent importante manevre comune de aparare antiaeriana pe teritoriul israelian, pentru o pregatire mai buna in vederea contracararii amenintarilor in plina evolutie in Orientul Mijlociu, relateaza France Presse. Exercitiul 'Juniper Cobra', organizat…

- Noul director tehnic al divizionarei secunde UTA Arad, Ionut Popa, a recunoscut joi, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa porneste cu sansa a doua in meciul pe care il va sustine duminica la Siria, cu Hermannstadt Sibiu. "Intalnim duminica o echipa buna, care a batut lejer FCSB, echipa cu un antrenor…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Rusia considera drept inacceptabile declaratiile de genul ca Israelul ar trebui distrus, a afirmat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cadrul unei dezbateri a Forumului de la Valdai, consacrata situatiei din Orientul Mijlociu, relateaza RIA Novosti. 'Am spus in repetate randuri ca nu…

- Rusia a recunoscut marti ca "zeci" de cetateni rusi au fost raniti la inceputul lui februarie in urma unor lovituri americane in Siria, precizand insa, inca o data, ca acestia nu faceau parte din armata rusa, scrie AFP.

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa...

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Presedintele Hassan Rouhani a declarat sambata ca Iranul va respecta obligatiile acordului nuclear international din 2015, semnat cu sase puteri mondiale pentru a-i limita controversatul program nuclear.Declaratia a fost facuta de Rouhani la un eveniment in New Delhi, potrivit Reuters.…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Un consilier militar iranian a sustinut ca occidentalii au folosit soparle si cameleoni, care pot „atrage unde atomice“, pentru a spiona programul nuclear al Iranului, relateaza France-Presse pe site-ul sau.

- Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a facut aceasta afirmatie in timp ce era intrebat de mass-media locale despre arestarile recente ale unor ecologisti din aceasta tara. El a mentionat ca nu cunoaste detalii cu privire la aceste…

- Un fost sef de stat major din Iran a afirmat marti ca Occidentul a folosit soparle si cameleoni, care pot ''atrage unde atomice'', pentru a spiona Iranul si programul sau nuclear, relateaza France Presse. Hassan Firouzabadi, in prezent consilier militar al ghidului suprem…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa se va apara „impotriva oricarui atac” dupa ce Israelul a lansat cele mai severe atacuri din ultimele decenii impotriva unor baze militare din Siria, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sambata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru "dezarmorsarea imediata si neconditionata…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Europa nu este imuna in fata riscurilor unui conflict nuclear, probabilitatea unui scenariu de acest fel fiind mai mare decat in timpul Razboiul Rece, avertizeaza Campania Internationala pentru Eliminarea Armelor Atomice, organizatie care a primit Premiul Nobel pentru Pace.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Rusia a apreciat joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU ca prabușirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj &"alarmant&" lumii întregi și va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a acuzat vineri pe presedintele american, Donald Trump, ca doreste "cu disperare" sa saboteze acordul privind programul nuclear iranian care, in opinia sa, "nu poate fi renegociat", transmite AFP. "Politica lui Trump si anuntul facut…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Fortele europene se intalnesc cu ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Yarif, in Bruxelles, pentru a-si reafirma sustinerea fata de acordul nuclear iranian, insa este posibila si o solicitare catre Iran pentru suplimentarea acordului cu scopul de a acoperi si

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif urmeaza sa se întâlneasca joi la Bruxelles cu ministrii de externe din Germania, Franta si Marea Britanie, precum si cu sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, pentru a discuta despre acordul nuclear iranian înainte de o decizie…

- La New York a inceput vineri o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Iran, iar primele luari de pozitie dezvaluite de agentiile internationale de presa arata divergente intre statele membre permanente ale Consiliului. Intrunirea are loc dupa consultari cu usile inchise,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri SUA si Israelul de imixtiune in afacerile interne ale Iranului, in timp ce tara zdruncinata de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza France Presse. Dupa cinci zile de proteste importante din 28 decembrie pana la 1…

- Catre finele anului trecut, pe masura ce conflictul din Siria se stingea, se vorbea tot mai mult despre viitorul razboi din Orient, cel intre Iran, pe de o parte, și Arabia Saudita și Israel, pe de alta parte. Creșterea influenței politice a Iranului in zona deranjeaza SUA, și, prin urmare, este de…