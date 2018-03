Israelul recunoaste in premiera ca a atacat si distrus un presupus reactor nuclear sirian in anul 2007

Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a recunoscut miercuri ca a atacat si distrus, in urma cu peste zece ani, un presupus reactor nuclear secret al vecinului sai sirian, in cursul unei operatiuni aeriene-fulger, relateaza AFP. Nu exista nicio indoiala, de mult timp, ca Israelul se afla in spatele indraznetului raid in…

- Premiera la nivelul administrației publice din Capitala: La inițiativa Primarului Daniel Florea, Primaria Sectorului 5 devine cea de-a doua autoritate publica locala din lume care intreprinde un pas important pentru o dezvoltare sustenabila. Primaria Sectorului 5 urmeaza sa construiasca un cartier cu…

- Barbatul care a atacat cu o lama in autobuzul 178 a fost prins dupa 7 ore de cautari. Acesta ar putea face pana la cinci ani de inchisoare, in urma gestului sau. Politistii si jandarmii Capitala au cautat timp de șapte ore barbatul care a bagat spaima in calatorii din 178, atacandu-i cu o lama. Barbatul…

- AHC Dobrogea Sud Constanta a castigat in premiera Cupa Romaniei la handbal masculin, duminica, in Sala Sporturilor din Constanta, care a gazduit turneul Final Four al competitiei, dupa ce a invins-o in finala pe SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 23-21 (11-12). AHC Dobrogea Sud mai…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Un model aparte de Dacie Duster este cel numit Duster Army. Mașina e vehicul semi-blindat ce poate fi folosit in zonele de conflict. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat publicului cateva vehicule reprezentative pentru flota de modele Dacia pe care o are in dotare, incluzand si doua exemplare…

- Actorii Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu au pregatit o noua surpriza pentru cei mici: „Petrica si lupul". Premiera va avea loc duminica, 18 martie, de la ora 11.00. Pretul unui bilet este de 20 de lei....

- ”Este foarte probabil ca Rusia sa fie in spatele incercarii de asasinare a fostului colonel GRU, Serghei Skripal și a fiicei sale Iulia”, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul unui discurs in parlamentul de la Londra. Potrivit ei, Skripal și fiica sa au fost otraviți cu o substanta militara…

- Descoperire interesanta facuta de specialiștii in geologie. Aceștia au gasit, in premiera, perovskit de silicat de calciu la suprafata Pamantului. Desi este al patrulea cel mai adundent mineral de pe Terra, nu a putut fi detectat anterior de catre oameni deoarece atunci cand se afla la o adancime mai…

- Aproximativ 180 de militari britanici au fost mobilizati pentru decontaminarea zonei in urma atacului din Salisbury, care l-a vizat pe un fost agent secret rus si pe fiica acestuia, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Fortele guvernului sirian au intrat in enclava kurda Afrin si exista astfel riscul de ciocniri cu armata turca.Actiunea vine la o zi dupa ce agentia de stiri de stat a Siriei a anuntat ca "Fortele Populare" vor fi trimise la Afrin pentru a contracara "atacurile

- Orasul Tel Aviv va fi "distrus" in cazul in care Israelul va face vreun gest "nebunesc", a amenintat luni Mohsen Rezayee, un oficial de rang inalt din cadrul Administratiei islamiste de la Teheran, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul sirian Afrin, capitala enclavei cu acelasi nume unde o ofensiva turca a fost lansata in urma cu o luna impotriva militiei kurde Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), considerata de Ankara drept "terorista",…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Armata israeliana a bombardat masiv sambata sistemele antiaeriene din Siria dupa ce un avion militar israelian a fost doborat in timpul unui raid precedent, anunta armata israeliana, precizand ca este vorba de "cel mai semnificativ atac" antisirian din ultimele...

- Cel putin sase persoane au fost ranite in urma unui presupus atac cu arme chimice comis de armata turca in regiunea Afrin din nordul Siriei, potrivit fortele kurde siriene si Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza agentia de stiri Reuters.

- Majoretele lui Kim Jong-un au atras atenția tuturor spectatorilor de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang, punand in scena un spectacol hipnotizant, dar in spatele caruia toți membrii audienței simțeau ca se ascunde un secret sumbru. Totuși, cum arata povestea de viața a unei femei care a fost un…

- Israelul și-a aparat intotdeauna interesele in cadrul conflictului din Siria. Discret și chirurgical, Armata israeliana a intervenit cu rachete lansate terestru și din avioane pentru a distruge punctele unde aveau loc tranzacțiile cu armament intre Iran și Hezbollah pe teritoriul sirian, vizate fiind…

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel,…

- Armata israeliana a indicat ca a lansat sambata dimineata un atac de 'mare anvergura' in Siria, lovind 12 tinte iraniene si siriene, relateaza AFP. Aviatia israeliana a lovit 12 obiective, intre care trei baterii de aparare antiaeriana si patru tinte iraniene neprecizate dar 'care…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Armata turca a atacat o scoala primara si o uzina pentru tratarea apei, in regiunea siriana Afrin, acuza gruparea kurda Unitatile Populare de Protectie (YPG), citata de site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Armata americana a anuntat marti ca decizia de clasificare a unor date despre razboiul din Afganistan a fost o 'eroare umana in stabilirea categoriilor', dupa ce SIGAR - organismul public responsabil cu controlul actiunii americane in Afganistan - a dezvaluit ca Pentagonul i-a interzis sa…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Un tanar din Cluj care sustine ca este membru al organizatiei PSD din acest judet s-a alaturat, marti, protestului tacut din fata sediului PSD Sibiu, cu mesajul "Sunt PSD-ist, #ANTIdragnea!!!",...

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei…

- Cel mai puternic om din lume risca sa fie trecut pe linie moarta. Mai multi ofiteri din armata SUA vor sa-i ia puterile lui Donald Trump. Un grup de ofițeri veterani cer Congresului SUA sa restricționeze accesul președintelui Donald Trump la arsenalul nuclear al țarii, punand la indoiala capacitatea…

- Israelul a atacat de trei ori pe parcursul zilei de marti teritoriul Siriei, folosind rachete si avioane de lupta si provocand numeroase daune materiale, a anuntat Armata siriana, relateaza site-ul postului France24.

- Armata din Coreea de Nord a lansat accidental o racheta spre un oras nord-coreean, distrugand un complex industrial, intr-un incident produs in 2017, afirma joi surse citate de presa internationala.

- TEROARE la MOISEI: MAI MULTI INDIVIZI CU CAGULE AU ATACAT O FAMILIE, SPARGAND USA DE LA IMOBIL In noaptea de 25 decembrie la ora 23.35 s-a primit un apel telefonic prin 112 despre faptul ca mai multe persoane necunoscute au patruns intr-un imobil, mascate fiind, si au distrus diferite bunuri. Victima…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania. Conform…