Stiri pe aceeasi tema

- Deek si-a terminat pregatirea diplomatica si a lucrat anterior ca ambasador adjunct in Nigeria si Norvegia, a adaugat purtatorul de cuvant. Deek, in varsta de 34 de ani, s-a nascut intr-o familie araba crestina din Tel Aviv. El a studiat dreptul international la Universitatea Georgetown din Washington…

- Numarul de militari si echipamente americane in Europa releva faptul ca Washingtonul doreste sa aiba controlul asupra Uniunii Europene, in pofida declaratiilor unor politicieni europeni privind intentia de a crea propria armata comuna pentru a avea o mai mare independenta, a declarat joi purtatoarea…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Israelul blocheaza de o saptamana intrarea pe teritoriul sau a unei studente americane pe care o acuza ca sprijina miscarea propalestiniana de boicotare a statului israelian. Lara Alqasem este retinuta la centrul de imigratie de pe aeroportul international Ben Gurion din Tel Aviv, dar ea nu…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marți in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comerț, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA), relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Purtatorul…

- Marea Britanie trebuie sa puna presiune pe membrii Uniunii Europene pentru a incerca sa obtina un acord privind Brexitul, discutiile in acest sens intrand „intr-o faza cruciala”, conform prim-ministrului britanic Theresa May, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al lui May a declarat reporterilor ca,…

- Andrew James Noble este noul ambasador al Marii Britanii in Romania. El a fost primit astazi la sediul Ministerului de Externe de catre ministrul Teodor Meleșcanu pentru prezentarea copiilor scrisoriilor de acreditarea, primul pas formal pentru ca emisarul Regatului Unit sa-și inceapa oficial misiunea…