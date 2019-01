Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul elvețian de hardware Logitech International dicuta preluarea Plantronics Inc, producator american de caști Bluetooth și caști de jocuri, informeaza Reuters preluata de mediafax. Tranzacția va fi cea mai mare achiziție a companiei Logitech și va ilustra efortul companiei de a-și…

- Kieran Trippier, fundasul echipei Tottenham Hotspur, a devenit indisponibil pentru meciurile pe care selectionata Angliei urmeaza sa le dispute luna aceasta in compania formatiilor Statelor Unite si Croatiei, din cauza unei accidentari, a anuntat Federatia engleza de fotbal, citata de agentia Reuters.…

- Reluarea exercitiilor militare comune de catre Coreea de Sud si Statele Unite incalca un acord recent intre Seul si Phenian, care a fost stabilit cu scopul de a reduce tensiunile din Peninsula Coreeana, a relatat luni presa nord-coreeana, informeaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a transmis luni ca vrea sa impuna sancțiunile impotriva sectorului petrolier din Iran gradual, din cauza ingrijorarilor privind impactul asupra pieței petroliere globale, relateaza Reuters preluata de mediafax. Sancțiunile impuse de Statele Unite impotriva…

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat ca Teheranul isi va vinde petrolul si va incalca sanctiunile pe care Statele Unite ale Americii (SUA) le reintroduc incepand de luni impotriva Iranului, relateaza Reuters si AFP. ''Anunt ca vom ocoli cu mandrie sanctiunile voastre ilegale si injuste,…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a anuntat ca instalarea in Turcia a sistemelor de rachete rusesti sol-aer S-400 va incepe in octombrie 2019, a relatat joi cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia Reuters. Potrivit Hurriyet, ministrul Akar a precizat ca, la inceputul lui 2019,…

- Statele Unite au suspendat importurile de porci si produse din carne de porc din Polonia, dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana in aceasta tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In SUA nu exista aceasta maladie, iar fermierii sunt ingrijorati ...

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile pentru a face parte din spatiul Schengen al Uniunii Europene pana la sfarsitul lui 2018 si spera sa intre in Schengen pana in 2020, a afirmat Terezija Gras, secretar in Ministerul de Interne al Croatiei, scrie Reuters.