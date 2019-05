Locuitori de pe intreg teritoriu Israelului au pastrat joi doua minute de reculegere, cat timp sirenele au sunat in memoria celor 6 milioane de evrei ucisi in Holocaust, relateaza dpa. In cele doua minute, traficul s-a oprit, soferii iesind din masini si stand drepti, cu capetele plecate, in amintirea victimelor Holocaustului. Sursa foto: (c) Sebastian Scheiner / AP Incepand de miercuri noaptea, timp de 24 de ore, televiziunea si radioul israeliene transmit, in afara stirilor, doar programe referitoare la Holocaust, iar pe teritoriul tarii au loc ceremonii de marcare a Zilei Amintirii Holocaustului.…