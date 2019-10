Israelul majorează semnificativ cantitatea de gaze exportată în Egipt Companiile israeliene au anuntat miercuri ca vor majora semnificativ cantitatea de gaze exportata in Egipt, in urma modificarii contractului dintre cele doua tari, transmite Reuters.



Consortiile care opereaza zacamintele offshore de gaze naturale Tamar si Leviathan din Israel si o companie egipteana au semnat anul trecut un contract istoric, ce prevede livrarea de gaze naturale in valoare de 15 miliarde de dolari.



In urma modificarii contractului, cantitatea care va fi vanduta din zacamantul Leviathan se va dubla, la 60 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in urmatorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

