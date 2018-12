Israelul lansează operaţiunea 'Scutul nordic' pentru detectarea şi distrugerea tunelurilor Hezbollah Armata israeliana a anuntat marti ca a detectat tuneluri subterane ale miscarii libaneze Hezbollah ducand dinspre Liban spre teritoriul Israelului si a lansat o operatiune denumita 'Scutul nordic' vizand distrugerea lor la frontiera, conform AFP si Reuters. Un purtator de cuvant al fortelor israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricus, a declarat presei ca aceste 'tuneluri de atac', al caror numar nu l-a specificat, nu sunt inca operationale si ca populatia din nordul Israelului nu este in pericol imediat. Potrivit acestuia, armata a stabilit o zona militara inchisa in sectorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

