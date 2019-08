Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Macron este intotdeauna o apariție impecabila atunci cand este vazuta in public, iar acest lucru nu pate veni fara costuri pentru bugetul Palatului Elysee. Un raport al Curții de Conturi din Franța arata ca in decursul ultimului an Brigitte Macrona cheltuit 279.144 euro pentru salariile celor…

- Cu prilejul Zilei Nationale a Frantei, Excelenta Sa Michegrave;le Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, a acordat un interviu cotidianului ZIUA de Constanta, in care a vorbit despre importanta zilei de 14 iulie pentru poporul francez, despre relatiile de prietenie romano franceze, despre…

- Franța și-a înregistrat cea mai înalta temperatura de vineri, pe masura ce Europa continentala continua sa se lupte cu un val de caldura intens, scrie CNN. Mercurul a ajuns la 45,1 grade Celsius (113,2 grade Fahrenheit) chiar înainte de ora 15 ora locala din Villevieille, în…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP. Cea mai ridicata temperatura…

- Europa da în clocot, iar Ministerul de Externe a emis o noua atentionare de calatorie. Turistii români care vor sa mearga în Italia sunt avertizati ca tara este sub cod rosu de canicula.

- Premierul francez Edouard Philippe l-a primit luni, 24 iunie, pe omologul sau rus Dmitri Medvedev in orașul Le Havre, din Normandia. O simpla intalnire, dar a fost – in opinia comentatorilor politici de la posturile franceze de televiziune – o modalitate de relansare a dialogului cu Moscova, dupa mulți…

- Capul unei rețele de trafic de migranți a fost arestat in Romania, alaturi de alte noua persoane. Alte șase persoane implicate in introducerea ilegala a migranților in Marea Britanie au fost ridicate de pe teritoriul acestei țari și din Franța. Anchetatorii romani, francezi și englezi au destructurat…