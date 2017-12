Ce cadouri fac zodiile. Cine e generos, cine e zgârcit

Totul depinde si de atitudinea pe care o are fiecare fata de bani, cum ii gestioneaza, cat de mult se ataseaza de ei si cata valoare le da. BERBECBerbecul gaseste destul de usor caile potrivite pentru a aduce suficienti bani in viata lui, mai ales atunci cand are ceva de demonstrat sau vrea… [citeste mai departe]