Israelul îşi comemorează morţii de Ziua Memoriei Sirenele au pornit la ora locala 11:00 (08:00 GMT), pietonii s-au oprit din mers, la fel si masinile, iar soferii si pasagerii au coborat pentru a sta in pozitie de drepti. Multi israelieni ii comemoreaza pe cei cazuti la datorie prin vizite la cimitirele militare din intreaga tara, unde au loc ceremonii speciale. Conform Ministerului Apararii, un numar total de 23.741 de persoane au fost ucise in acte ostile incepand din 1860, cand evreii au inceput sa locuiasca in afara zidurilor Orasului Vechi din Ierusalim. In acest bilant sunt inclusi soldati ucisi in razboaie - de la luptele care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

