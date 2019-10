Israelul exportă o cantitate semnificativă de gaze în Egipt Consortiile care opereaza zacamintele offshore de gaze naturale Tamar si Leviathan din Israel si o companie egipteana au semnat anul trecut un contract istoric, ce prevede livrarea de gaze naturale in valoare de 15 miliarde de dolari.



In urma modificarii contractului, cantitatea care va fi vanduta din zacamantul Leviathan se va dubla, la 60 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale in urmatorii 15 ani. Exporturile din zacamantul Tamar vor fi reduse de la 32 la 25,3 bcm in perioada mentionata, potrivit stiripesurse.ro.



O sursa din industria energetica din Israel a estimat…

Sursa articol si foto: rtv.net

