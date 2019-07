Israelul avertizeaza Iranul ca detine avioane F-35 care pot lovi oriunde Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Iranul ca se afla in raza loviturilor aeriene israeliene, ca raspuns la ceea ce el a descris a fi amenintari ale Iranului de a distruge Israelul, informeaza Reuters.



"Iranul a amenintat recent cu distrugerea Israelului", a spus Netanyahu, aflat la o baza a fortelor aeriene israeliene din Nevatim (sud), unde a inspectat o escadrila de avioane de lupta avansate F-35, de fabricatie americana, si achizitionate de armata israeliana in 2016.



"Iranul trebuie sa-si aminteasca ca aceste avioane pot ajunge oriunde in Orientul Mijlociu,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

