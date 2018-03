Israelul atacă poziţii ale Hamas în Gaza Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA.



"Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni. "Ca raspuns, in urma cu cateva momente, fortele aeriene israeliene au lovit un obiectiv terorist dintr-un complex militar din Rafah, in sudul Gaza, apartinand Hamas, o organizatie terorista", a precizat armata.



Anterior, armata facuse cunoscut ca va continua sa combata orice incercari…

Sursa articol: agerpres.ro

