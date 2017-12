Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta statie va fi construita in cartierul ebraic al Ierusalimului careia Israelul intentioneaza sa-i dea numele lui Donald Trump, amintind astfel decizia istorica, dar controversata, de a recunoaste orasul ca fiind capitala, rupand astfel un status quo (stare care a existat inainte).

- Ministrul Israel Katz a decis marti sa adopte recomandarile unui comitet vizand extinderea pana in cartierul evreiesc din Orasul Vechi a viitoarei linii de mare viteza intre Tel Aviv si Ierusalim, si sa infiinteze o statie la cateva zeci de metri de Zidul Plangerii, a comunicat Ministerul Transporturilor.Aceasta…

- Romania si alte patru state membre ale Uniunii Europene s-au abtinut de la vot in cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, afirma surse diplomatice.

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- O rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite care cerea anularea recunoașterii de catre președintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto.

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI), reunita miercuri intr-un summit extraordinar la Istanbul, a condamnat si respins decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Politia suedeza a anuntat luni ca intreprinde o ancheta in legatura cu o tentativa de incendiere a unui edificiu religios situat intr-un cimitir evreiesc din Malmo (sud), aceasta fiind o noua agresiune comisa dupa atacarea unei sinagogi cu un cocteil molotov, ca urmare a deciziei presedintelui american,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca reacția Europei la decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului este una ipocrita și dezvaluie "duble standarde", informeaza duminica dpa. "Chiar daca respect Europa,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei isi manifesta…

- Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a suspendat orice discutii cu Statele Unite ale Americii in procesul de pace palestiniano-israelian pana cand Washingtonul nu va anula decizia presedintelui american, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Inaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe, italianca Federica Mogherini, a declarat vineri la Bruxelles, dupa o intrevedere cu omologul sau iordanian Aymane Safadi, ca UE nu va renunta obiectivul crearii unui stat al palestinienilor. Reactia sa vine in contextul furiei declansate de presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin va intreprinde luni o vizita la Ankara, pentru convorbiri cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, axate pe problema Siriei si a Ierusalimului, a anuntat vineri presedintia turca, informeaza AFP. Aceasta vizita survine, pe de o parte, in conditiile in care armata…

- Gruparea terorista Al-Qaeda a indemnat la atacuri asupra Statelor Unite dupa ce Donald Trump a anunțat ca recunoaște Ierusaliumul drept capitala Israelului, scrie ABC News. Al-Qaeda ii indeamna pe adepții sai din intreaga lume sa vizeze interesele vitale ale Statelor Unite, ale aliaților sai și ale…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a fost intrebat, vineri, de jurnalisti, cum comenteaza decizia presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, seful diplomatiei romane spunand ca, in opinia sa, decizia SUA este un element incurajator.

- Un grup paramilitar siit sustinut de Iran a amenintat ca va ataca trupele americane din Irak ca reactie la decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza cotidianul Times of Israel. "Decizia presedintelui Donald Trump…

- Proteste și altercații au inceput in Cisiordania (West Bank), dupa ce Donald Trump a anunțat recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Israelul a trimis sute de trupe spre regiunea Cisiordania.

- Rex Tillerson, James Mattis si directorul CIA s-au opus deciziei presedintelui Trump privind Ierusalimul. Cei trei oficiali si-au manifestat opozitia in cursul discutiilor private din cadrul Administratiei Trump. Pe de alta parte, Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca presedintele american Donald Trump "a intrat pentru totdeauna in istoria" Ierusalimului prin faptul ca l-a recunoscut drept capitala a Israelului, relateaza AFP."Presedintele Trump a intrat pentru totdeauna in istoria capitalei noastre.…

- Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite se va reuni vineri, la cererea a 8 state dintre cele 15 state membre, ca urmare a deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor diplomati citati de Reuters.

- Statele din Orientul Mijlociu au condamnat recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala Israelului ca fiind o miscare periculoasa intr-o regiune instabila, iar palestinienii au declarat ca Washingtonul. isi abandoneaza rolul de mediator, noteaza Reuters.Statele din Orientul Mijlociu…

- Patriarhi si sefi ai bisericilor locale din Ierusalim au redactat o scrisoare speciala adresata presedintelui american Donald Trump pentru a-si exprima ingrijorarea cu privire la intentia lui de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si eventual de a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la…

- In sectoare locuite de refugiati palestinieni in Amman, capitala Iordaniei, au izbucnit miercuri proteste dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza Reuters, care citeaza martori. Tineri au strigat sloganuri antiamericane la Amman, in…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Uniunea Europeana s-a declarat, miercuri seara, serios ingrijorata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea consecinte pentru perspectivele de pace, transmite Reuters. ''Aspiratiile ambelor parti…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a condamnat vehement, miercuri seara, decizia "iresponsabila" a presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, cerand Washingtonului sa revina asupra acestei hotarari. "Condamnam anuntul iresponsabil al…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului…

- Fortele de securitate israeliene se pregatesc de „confruntari“ cu palestinienii in Ierusalimul de Est si Cisiordania inainte de anuntul presedintelui american, Donald Trump, privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- Donald Trump ar putea recunoaste miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, in sens contrar deceniilor de prudenta americana in acest dosar si in ciuda avertismentelor liderilor din regiune care se tem de o izbucnire a violentei, precizeaza France Presse. Anuntul presedintelui american, prevazut…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta, astazi, decizia SUA intr-una dintre cele mai controversate probleme ale conflictului arabo-israelian: recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Mai mult, Trump ar putea face si o mutare diplomatica majora in acest sens, mutarea ambasadei…

- Schimbarea statutului "istoric" al Ierusalimului ar conduce la "o mare catastrofa" si "va pune capat procesului de pace", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-o conferinta de presa, scrie agerpres.ro. O astfel de decizie a administratiei americane "ar deschide…

- "Este regretabil faptul ca unii insista asupra realizarii acestui pas fara sa tina deloc seama de pericolele pe care acesta le genereaza in privinta stabilitatii Orientului Mijlociu si a intregii lumi", a declarat oficialul arab. Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru…

- O recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administratia presedintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul si violenta, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni si palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Potrivit ”The Independent”, Donald Trump ar urma sa decida miercuri ca Ierusalimul sa fie capitala Israelului. Publicația citata scrie ca aceasta decizia ar urma sa complice pacea din Orientul Mijlociu. Palestinieni revendica cel puțin o parte din Ierusalim. Națiunile Unite considera anexarea…

- Președinția Autoritații Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoașterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP. Purtatorul de cuvânt…

