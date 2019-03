Stiri pe aceeasi tema

- Brazilia inca "studiaza" relocarea ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat miercuri ministrul brazilian de Externe, Ernesto Araujo, in contextul in care președintele Jair Bolsonaro urmeaza sa viziteze Israelul, relateaza Mediafax citand site-ul postului France 24.

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro va avea o întâlnire privata cu liderul american Donald Trump în Biroul Oval, în timpul vizitei sale de marți la Casa Alba, a declarat miercuri purtatorul de cuvânt al președintelui brazilian adaugând ca va fi prezent un interpret,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a parasit miercurispitalul de la Sao Paulo in care a fost operat la 28 ianuarie, o interventie efectuata in urma atacului cu cutitul a carui victima a fost in timpul campaniei prezidentiale in septembrie, relateaza Reuters.Medicii i-au scos sefului statului,…

- Secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a negat luni ca blocul comunitar ia in considerare sa ofere Marii Britanii garantii juridic constrangatoare care ar putea asigura un sprijin in legislativul de la Londra pentru acordul cu privire la Brexit, transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters. Guvernul lui…

- Ministrul brazilian al apararii, generalul Fernando Azevedo e Silva, a afirmat ca nu vede nici un motiv pentru a le permite Statelor Unite ale Americii (SUA) sa amplaseze o baza militara pe teritoriul Braziliei, idee fata de care s-a declarat deschis presedintele Jair Bolsonaro, relateaza marti agentia…

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, premierul israelian Benjamr­n Nethanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au decis 'sa mearga inainte (...) in procesul de decizie pentru deschiderea de ambasade la Tegucigalpa si Ierusalim', arata un comunicat al Departamentului de Stat…

- Premierul Israelului, Benjamim Netanyahu, a declarat ca presedintele ales al Braziliei, Jair Bolsonaro, i-a spus ca este o problema de "cand, nu daca" va muta ambasada Braziliei din Israel la Ierusalim, transmit Reuters și Rador.