- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca suspenda acordul cu Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) privind transferul unor migranti africani din Israel in mai multe state dezvoltate, informeaza Reuters. La numai cateva ore dupa ce a facut cunoscuta intelegerea, Netanyahu…

- Israelul a anuntat luni ca a anulat un proiect controversat de expulzare a migrantilor africani, semnand un acord cu ONU pentru reinstalarea unei parti a acestora in tari occidentale, transmite AFP.'Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati si Israelul au ajuns la un acord ce…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, dezvaluit ca inteționeaza sa inființeze o noua echipa naționala, la care sa evolueze jucatorii sub 20 de ani, "Depinde de noi sa tinem grupul de la naționala sub 19 ani unit. Depinde și de aceea am propus Comisie Tehnice. Vreau sa avem pentru prima data in Romania…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP."Bravo soldatilor nostri!", a…

- Deputatul PSD Oana Florea, initiator al unui proiect de lege pentru reintegrarea sociala a fostilor detinuti, considera ca facilitatile propuse pentru persoanele care sunt eliberate din inchisoare si care provin din categorii defavorizate reprezinta "o mana intinsa". "Ne referim strict la persoanele…

- Autoritațile locale vor fi obligate sa arboreze corect drapelele statului roman, al unitații administrative-teritoriale (UAT) și al Uniunii Europene. In caz contrar, risca amenzi de pana la 50.000 de lei și chiar pedepse cu inchisoarea, conform unui proiect legislativ inițiat la Senat. Potrivit legestart.ro,…

- Un proiect legislativ care propune ca contractele de credit și de leasing incheiate cu consumatorii ar putea sa nu mai fie titluri executorii, a fost votat luni de Senat. Daca și deputații vor vota pentru aprobarea propunerii, executarea silita in cazul acestor contracte se va face mai greu. Senatorii…

- Clienții bancilor contesta vehement proietul de plafonare a dobanzilor, proiect de lege care inainteaza in Parlament. 50 de profesori de economie, specialisti si antreprenori si-au sintetizat experienta intr-o scrisoare deschisa catre Parlament, impotriva acestui proiect de lege. Concluziile lor…

- Simona Halep, care se afla pentru a 20-a saptamana pe primul loc in clasamentul WTA, este de parere ca acest loc ar trebui ocupat de Serena Williams, care a revenit in circuitul WTA, dupa ce a nascut o fetița, in septembrie 2017. Citeste si: Proiect SOC la ministerul Justitiei: Ce INFRACTIUNE…

- Consiliul Local Alba Iulia va aproba, joi, alocarea sumei de pana la 7.290 lei din bugetul municipiului, Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala judeteana Alba, pentru a sprijini participarea persoanelor cu handicap vizual din Alba Iulia, la manifestari culturale si sportive, dupa calendarul urmator:…

- Bloomberg citeaza un proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie care releva ca gigtanți digitali precum Alphabet – parintele Google și Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii. Taxa va fi aplicata companiilor cu venituri anuale…

- Sebastian Ghita a declarat, miercuri seara, ca Liviu Dragnea, i-a povestit cum ambasadorul Belgiei in Romania i-ar fi cerut presedintelui Camerei Deputatilor sa-i ofere, fara licitatie, Gara de Nord din Bucuresti, pentru un proiect imobiliar.

- Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis miercuri suspendarea pentru 6 luni din magistratura a judecatoarei Mariana Moncea, cea care de 7 ani judeca dosarul insolvenței Realitatea Media, cu majoritate de voturi. Unul din membrii CSM a facut opinia separata considerand…

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca este nevoie de un proiect de lege care sa ii pedepseasca intr-un fel pe cei care defaimeaza Romania. Liviu Dragnea a dat exemplul Monicai Macovei și a explicat ca deși fiecare are dreptul la libera exprimare, atunci cand țara pierde ceva ca urmare a defaimarii…

- Parlamentarii USR propun un proiect controversat. Ei sustin ca spatiul din jurul Palatului Parlamentului ar trebui sa fie deschis si intentioneaza ca luni sa lanseze o petitie publica pentru sprijinirea acestui demers. Gurile rele au sarit insa cu speculatii, spunand ca printr-un astfel de proiect,…

- Sute de migranti africani au protestat marti in orasul italian Florenta pentru a doua zi consecutiv, dupa ce un vanzator ambulant senegalez a fost impuscat mortal in acest oras, relateaza agentiile Reuters si EFE. La putin timp dupa anuntarea acelei crime, grupuri de migranti au pornit luni in marsuri…

- ANUNȚ Lansare proiect expozițional si concursul pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin arta” PRIMARIA MUNICIPIUL TURDA, prin MUZEUL DE ISTORIE, impreuna cu cei doi parteneri Muzeul de Arta „Ion

- Consiliul Județean Maramureș a gazduit miercuri, 28 februarie 2018, un eveniment dedicat antreprenorilor maramureșeni, respectiv prezentarea programului Creative Start. La masa rotunda au participat președintele Consiliului Județean Maramureș Gabriel Zetea, vicepreședintele Ioan Doru Dancuș, primarul…

- Doi deputati PNL cer eliminarea taxei pe valoarea adaugata pentru livraea fructelor si legumelor proaspete, masura impunandu-se, in opinia initiatorilor, pentru promovarea unei diete sanatoase, mai ales pentru copii.

- Sute de migranti africani au manifestat joi in sudul Israelului impotriva incarcerarii mai multora dintre ei, in virtutea unei noi politici guvernamentale. Israelul se pregateste sa expulzeze mii de eritreeni si sudanezi intrati ilegal in tara si care nu au o cerere de azil in curs de procesare. Acestia…

- Prima locomotiva hibrid realizata in Romania, prin transformarea unei vechi locomotive Diesel, a fost prezentata joi, in Gara Constanta. Aceasta este o locomotiva de manevra si poate atinge cel mult 30 de kilometri pe ora, are o autonomie de cel mult 12 ore si se poate incarca in mai putin de trei…

- Debitorii carora le-a fost confiscat un bun vor putea sa-l redobandeasca de la firma de recuperare platind acesteia dublul sumei cu care aceasta a achizitionat creanta de la banca, au decis senatorii, marti, in comisiile de specialitate.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL) a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca initial a avansat ideea mutarii liniilor de cale ferata care traverseaza orasul, in subteran, pentru aceasta fiind realizat un studiu de fezabilitate in urma cu doi ani, insa, intre timp, acest proiect…

- Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International "Sa cresc mare si voinic", organizat de Gradinitele Alexandrina Simionescu Ghica si Raza de Soare din Targoviste si de Gradinita nr. 48 din Braila, concurs derulat, ca in fiecare an, cu sprijinul Inspectoratelor Scolare…

- Casa Alba a negat luni ca Statele Unite discuta cu Israelul despre un proiect de anexare de colonii in Cisiordania ocupata, contrazicand declaratiile unui purtator de cuvant al prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, care au provocat furia conducerii palestiniene, transmite AFP. …

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Aleșii UDMR cer, din nou, in Parlamentul de la București, autonomia Ținutului Secuiesc. Un proiect de lege in acest sens a fost depus, la 1 februarie, de deputatul UDMR de Covansa Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy.

- Dupa o intarziere de mai mult de un an, guvernul israelian a fost de acord sa reexamineze un proiect propus anul trecut de Ministrul Comunicațiilor din Israel, Israel Katz, proiect care prevede construirea unei insule artificiale in Marea Mediterana, vizavi de Fașia Gaza, cu scopul de a crea un port…

- Senatul, in calitate de for decizional, dezbate in sedinta de miercuri propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara, proiect adoptat de Camera Deputatilor. Comisia pentru invatamant…

- Fostul ministru al Educatiei Liviu Pop, actual presedinte al Comisiei de Invatamant din Senat, a declarat, luni, ca vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar, evaluarea elevilor urmand sa fie facuta dupa un model european, informeaza news.ro..Intrebat ce parere are despre propunerea…

- Guvernul israelian a inceput, duminica, sa le inmaneze scrisori imigrantilor din Sudan si Eritreea, rezidenti in Israel, prin care le cere sa paraseasca tara in termen de 60 de zile. Statul israelian le ofera un sprijin financiar in valoare de 3.

- Organizația palestiniana Hamas se așteapta ca un razboi cu Israelul sa izbucneasca în Gaza în urmatoarele zile. Veștile vin într-un moment tensionat, în care Israelul nu exclude o confruntare militara cu Hezbollah sau chiar cu Iranul.

- Autoritatile israeliene au început sa trimita notificari solicitantilor de azil africani, în cadrul planului guvernamental care vizeaza expulzarea a circa 38.000 de oameni, a declarat un purtator de cuvânt al Ministerului de Interne israelian, citat de dpa. Sunt…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu.

- Republica Moldova va incepe negocierea unui proiect de Acord privind stabilirea si exportul prestatiilor de asigurari sociale cu Italia. Comisia politica externa si integrare europeana a avizat miercuri, 31 ianuarie, un proiect in acest sens.

- O nota de fundamentare a unui Proiect de Ordonanta, publicat pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) arata faptul ca din cauza mentinerii TVA in tariful de 2,15 lei pentru fiecare talon de pensie distribuit la domiciliu de catre Posta Romana va conduce la acumularea…

- 36 de detinuti in lagarele naziste au scris o scrisoare deschisa premierului Netanyahu pentru a stopa vanatoarea celor 35.000 de africani din Eritrea si Somalia care cer azil.Cu cateva zile in urma acelasi lucru l-au facut intelectuali ca Amos Oz, Grossman si Yehoshua, ca si piloti de la El Al care…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Hotii de lemne si manifestarile publice cu participare numeroasa au fost cele mai mari provocari pentru jandarmii din Buzau in 2017. Pentru acest an, jandarmii buzoieni si-au propus un obiectiv ambitios: reabilitarea cladirii sediului Jandarmeriei, aflat in continua stare de degradare.

- Consilierul local Florin Crișan, a inițiat un proiect de hotarare care vizeaza, potrivit acestuia, “O mai buna si mai eficienta informare a locuitorilor de pe raza UAT Zlatna” ”Informarea cetatenilor este o obligatie morala si legala a Primariei si a Consiliului Local. In aceasta privinta sunt o multime…

- Gica Popescu, manager de proiect Euro 2020! Fostul mare internațional a acceptat miercuri propunerea premierului Tudose. Dupa o luna de gandire, Gica Popescu, 50 de ani, a acceptat propunerea cabinetului Tudose de a ocupa poziția de manager de proiect Euro 2020 in ceea ce privește probleme de organizare.…

- Israelul ar trebui sa inceteze sa trimita inapoi in Africa in mod fortat zeci de mii de migranti, a indicat marti Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), sugerand ca unii ar putea fi relocati in Europa sau in alte tari, relateaza agentia Reuters. Israelul a anuntat miercurea trecuta ca…

- Orice locuința din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Rwanda si Uganda au dezmintit vineri informatii privind existenta unor acorduri cu Israelul pentru reprimirea migrantilor africani, transmite Reuters.Israelul anuntase miercuri ca va plati mii de migranti africani pentru a-i determina sa se intoarca in tarile lor de origine sau in alte state.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri SUA si Israelul de imixtiune in afacerile interne ale Iranului, in timp ce tara zdruncinata de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza France Presse. Dupa cinci zile de proteste importante din 28 decembrie pana la 1…