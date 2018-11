Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, referitor la intentia social-democratilor de a contesta MCV la Curtea de Justitiei a UE, ca "sunt dusi cu capul", iar orice demers in afara respectarii recomandarilor raportului MCV risca sa faca un rau imens Romaniei.

- O delegatie de responsabili egipteni in domeniul securitatii s-au deplasat vineri in Fasia Gaza la locul unde se desfasura o manifestatie la frontiera cu Israelul, in cadrul eforturilor vizand incheierea unui armistitiu care sa puna capat violentelor intre Israel si miscarea fundamentalista palestiniana…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Liberman a respins joi cererile formulate de Moscova ca Israelul sa avertizeze armata rusa cu mult inainte de a efectua raiduri aeriene in Siria, a relatat publicatia Times of Israel preluata de Agerpres. 'Nu vom accepta nicio restrictie asupra libertatii…

- Oficiali guvernamentali israelieni cred ca o serie de fulgere au cauzat lansarea unor rachete din Fasia Gaza spre Israel, unde o casa a fost avariata, un incident care a fost pe punctul de a declansa noi confruntari militare de amploare. Potrivit publicatiilor Yedioth Ahronoth si Times…

- Consiliul Concurentei analizeaza, impreuna cu Ministerul Finantelor, posibilitatea de a plafona pretul carburantilor, in contextul intentiei Guvernului de a elimina supraacciza, a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu.

- Cel putin 130 de protestatari palestinieni au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta autoritatile palestiniene, citate de cotidianul Times of Israel. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a transmis ca 130 de protestatari…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…